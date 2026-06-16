Rolls-Royce Gandeng Jepang dalam Kesepakatan Nuklir, Dorong Lompatan Baru Energi Bersih Inggris-Asia

JawaPos.com - Kolaborasi energi nuklir antara Inggris dan Jepang memasuki fase baru yang berpotensi mengubah peta energi global, setelah kesepakatan strategis melibatkan raksasa teknik Rolls-Royce untuk mengembangkan reaktor nuklir modular canggih yang ditujukan bagi kebutuhan industri masa depan.

Kesepakatan ini berfokus pada pengembangan advanced modular reactors (AMRs), jenis reaktor kecil berteknologi tinggi yang dirancang untuk memasok listrik dan panas bagi sektor-sektor intensif energi seperti pabrik, pusat data, hingga instalasi militer. Langkah ini juga mempertegas perlombaan global untuk menguasai teknologi nuklir generasi baru di tengah tekanan transisi energi bersih.



Melansir The Telegraph, Selasa (16/6/2026), Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dijadwalkan menandatangani perjanjian tersebut dalam sebuah seremoni di Downing Street pada Minggu. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama energi antara London dan Tokyo.



Melalui kemitraan tersebut, Rolls-Royce bersama National Nuclear Laboratory Inggris dan mitra Jepang akan mengembangkan AMR sekaligus bahan bakar khusus yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya. Jepang sendiri diketahui telah menguji reaktor berpendingin gas bersuhu tinggi selama beberapa dekade, meski teknologi tersebut belum pernah berhasil dikomersialkan secara luas.



Dalam skema kerja sama ini, Japan Atomic Energy Agency akan membagikan data keselamatan dari program nuklirnya kepada pihak Inggris. Data tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan demonstrator AMR di Inggris pada pertengahan dekade 2030-an, sebagai tahap awal menuju komersialisasi teknologi tersebut.

Rolls-Royce juga disebut telah berdiskusi dengan pemerintah Inggris terkait potensi dukungan pendanaan, termasuk kemungkinan pinjaman berbasis negara, skema pembiayaan utang, hingga investasi langsung dari National Wealth Fund. Jepang sendiri tetap melanjutkan program nuklir domestiknya, sehingga kerja sama ini dipandang sebagai langkah uji coba bersama.



Chris Cholerton, Presiden Grup Rolls-Royce, menilai kesepakatan ini sebagai momentum penting. Dia menyebut, "Ini adalah momen penting yang membuka jalan bagi pertumbuhan industri, lapangan kerja terampil, dan keamanan energi bagi negara kita."



Dari sisi Jepang, Masanori Koguchi, Presiden Japan Atomic Energy Agency, menyatakan harapannya terhadap dampak jangka panjang kerja sama tersebut. Dia mengatakan, "Saya berharap melalui keahlian kami dalam teknologi reaktor gas suhu tinggi, kolaborasi ini akan mempercepat penerapannya, sebagai langkah penting menuju net zero."

Reaktor AMR Rolls-Royce dirancang mampu beroperasi pada suhu di atas 700 derajat Celsius dengan kapasitas 15 hingga 35 megawatt listrik. Teknologi ini dinilai cocok untuk proses industri berat seperti produksi baja, hidrogen hijau, semen, hingga bahan kimia, sekaligus memberikan pasokan energi stabil yang tidak bergantung pada cuaca seperti angin atau matahari.

