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Nanda Prayoga
Senin, 14 September 2026 | 20.45 WIB

BYD Siapkan Mobil dengan Baterai Solid-State, Debut Tahun Depan

BYD Indonesia memperkenalkan deretan mobil elektrifikasi di GIIAS Surabaya 2026. (Novia Herawati/JawaPos.com) - Image

BYD Indonesia memperkenalkan deretan mobil elektrifikasi di GIIAS Surabaya 2026. (Novia Herawati/JawaPos.com)

JawaPos.com - BYD berencana menghadirkan kendaraan yang menggunakan teknologi baterai solid-state pada tahun depan. Rencana tersebut disampaikan Wakil Presiden Eksekutif BYD Stella Li dalam wawancara dengan Carwow.es di Valencia, Spanyol.

Meski demikian, BYD belum mengungkap jadwal peluncuran untuk pasar ritel maupun waktu produksi massal.

Li menyebut kendaraan itu menjadi pembuktian atas pengembangan teknologi baterai solid-state oleh perusahaan.

"Teknologi baterai apa pun, saya jamin Anda akan menemukannya di salah satu bagian divisi Litbang (R&D) BYD, kami sedang mempelajarinya," ujar Li seperti dikutip dari Car News China, Senin (14/9).

"Jadi, terkait baterai solid-state, BYD berada di posisi terdepan, kami memimpin baik untuk lini komersial maupun teknologinya. Sebagai pembuktiannya, tahun depan kami akan menghadirkan satu model yang menjadi model pertama dengan teknologi ini,” imbuhnya.

Li menambahkan, pengembangan baterai BYD tidak hanya berfokus pada kimia sel, tapi juga mencakup kemampuan manufaktur dan desain peralatan.

Namun, perusahaan belum mengungkap nama kendaraan, spesifikasi baterai, kapasitas, atau angka performanya.

Divisi baterai BYD, FinDreams Battery, diketahui mengembangkan elektrolit padat berbasis sulfida anorganik, termasuk material lithium phosphorus sulfur chlorine (LPSC).

Perusahaan juga membuat prototipe sel solid-state berkapasitas 20 Ah dan 60 Ah dengan target kepadatan energi mendekati 400 Wh/kg.

Angka itu masih berada pada tingkat sel jadi belum dapat menggambarkan performa paket baterai secara keseluruhan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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