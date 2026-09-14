Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Selasa, 15 September 2026 | 06.21 WIB

Mobil Listrik Makin Laris, Gaikindo Ungkap Harga Terjangkau jadi Kunci

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meninjau pameran automotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (30/7/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meninjau pameran automotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (30/7/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Penjualan wholesales mobil listrik atau electric vehicle (EV) melonjak drastis pada periode Januari-Agustus 2026. Angka tersebut tembus 101.171 unit atau tumbuh 99,4 persen dari periode yg sama pada tahun lalu.

Peningkatan penjualan ini disebut-sebut disebabkan sejumlah faktor, dari lonjakan minyak akibat tegangan geopolitik, kehadiran manufaktur lokal produsen global, harga yang semakin terjangkau, hingga masifnya peluncuran model baru pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Melihat hal ini, Wakil Ketua Pengembangan Pasar Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo), Jongkie Sugiarto, menjelaskan bahwa lonjakan penjualan EV kali ini disebabkan oleh peluncuran EV dengan harga yang semakin terjangkau.

“Lonjakan penjualan EV sekarang makin banyak karena diluncurkan mobil-mobil BEV dengan desain yang baik dan harga yang terjangkau. Sekarang pilihannya makin banyak,” kata Jongkie saat dihubungi JawaPos.com, Senin (14/9).

Demi pangsa pasar yang terus baik, Jongkie pun menyarankan agar pemain-pemain mobil listrik untuk terus konsisten memaksimalkan harga agar tetap terjangkau bagi konsumen.

“Ya desain (mobil juga harus mampu menjangkau konsumen), teknologi harus baik dan harga nya terjangkau,” ungkapnya.

Meski begitu, dirinya belum meyakini peningkatan drastis penjualan kendaraan elektrifikasi akan menggeser kendaraan bertenaga ICE. Hanya saja dia mengungkapkan pangsa pasar EV akan terus tumbuh.

Geser ICE mungkin belum ya , tapi pangsa pasar nya akan naik terus. BEV akan terus tumbuh,” tukasnya.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kembangkan Ekosistem EV, Pertamina Patra Niaga Ajak Produsen Mobil Listrik Bangun Charging Station - Image
Energi

Kembangkan Ekosistem EV, Pertamina Patra Niaga Ajak Produsen Mobil Listrik Bangun Charging Station

Senin, 14 September 2026 | 02.50 WIB

Hyundai Indonesia Selidiki Insiden Mobil Listrik Ioniq 6 Terbakar di Slipi Jakarta Barat - Image
Otomotif

Hyundai Indonesia Selidiki Insiden Mobil Listrik Ioniq 6 Terbakar di Slipi Jakarta Barat

Minggu, 13 September 2026 | 04.49 WIB

Mobil Listrik Meningkat, Asuransi Astra Hadirkan Armada Evakuasi Baru - Image
Otomotif

Mobil Listrik Meningkat, Asuransi Astra Hadirkan Armada Evakuasi Baru

Sabtu, 12 September 2026 | 02.40 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

3

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

4

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

7

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

8

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore