Mobil Listrik Makin Laris, Gaikindo Ungkap Harga Terjangkau jadi Kunci

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meninjau pameran automotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (30/7/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Penjualan wholesales mobil listrik atau electric vehicle (EV) melonjak drastis pada periode Januari-Agustus 2026. Angka tersebut tembus 101.171 unit atau tumbuh 99,4 persen dari periode yg sama pada tahun lalu.
Peningkatan penjualan ini disebut-sebut disebabkan sejumlah faktor, dari lonjakan minyak akibat tegangan geopolitik, kehadiran manufaktur lokal produsen global, harga yang semakin terjangkau, hingga masifnya peluncuran model baru pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.
Melihat hal ini, Wakil Ketua Pengembangan Pasar Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo), Jongkie Sugiarto, menjelaskan bahwa lonjakan penjualan EV kali ini disebabkan oleh peluncuran EV dengan harga yang semakin terjangkau.
“Lonjakan penjualan EV sekarang makin banyak karena diluncurkan mobil-mobil BEV dengan desain yang baik dan harga yang terjangkau. Sekarang pilihannya makin banyak,” kata Jongkie saat dihubungi JawaPos.com, Senin (14/9).
Demi pangsa pasar yang terus baik, Jongkie pun menyarankan agar pemain-pemain mobil listrik untuk terus konsisten memaksimalkan harga agar tetap terjangkau bagi konsumen.
“Ya desain (mobil juga harus mampu menjangkau konsumen), teknologi harus baik dan harga nya terjangkau,” ungkapnya.
Meski begitu, dirinya belum meyakini peningkatan drastis penjualan kendaraan elektrifikasi akan menggeser kendaraan bertenaga ICE. Hanya saja dia mengungkapkan pangsa pasar EV akan terus tumbuh.
Geser ICE mungkin belum ya , tapi pangsa pasar nya akan naik terus. BEV akan terus tumbuh,” tukasnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Lecce vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Imbang di Via del Mare
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022