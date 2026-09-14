Mobil Listrik Freelander 8S Pecah Rekor Dunia, Taklukkan Pegunungan Tibet Setinggi 6 Ribu Meter

JawaPos.com – Mobil listrik Freelander 8S mencatatkan sejarah baru dan mendapatkan penghargaan Guinnes World Records. Mobil produksi jenama Chery Jaguar Land Rover itu berhasil dikendarai hingga mencapai ketinggian 6.002 meter di Tibet, China.

Dikutip dari Antara Senin (14/9), pada Minggu (13/9) CarNewsChina melaporkan bahwa pencapaian tersebut menunjukkan bagaimana kombinasi sistem penggerak listrik dan mesin pembakaran dapat dimanfaatkan untuk menghadapi medan dengan tantangan ketinggian serta kontur jalan yang sulit.

Salah satu teknologi utama yang mendukung pencapaian itu adalah sistem penggerak empat roda yang menggunakan dua motor listrik dengan total tenaga 610 KW. Motor listrik tersebut dipadukan dengan girboks dua percepatan pada motor belakang untuk mendukung kebutuhan penggerak di medan ekstrem. Freelander 8S juga sudah menggunakan mesin turbo 1,5 liter sebagai range extender.

Berbeda dengan sistem hibrida konvensional yang mengandalkan mesin untuk menggerakkan roda secara langsung, konfigurasi dengan range extender memungkinkan mesin pembakaran berfungsi sebagai sumber energi bagi sistem penggerak listrik. Kombinasi tersebut memberikan fleksibilitas dalam pengaturan tenaga dan traksi ketika kendaraan menghadapi medan dengan perubahan kemiringan yang ekstrem.