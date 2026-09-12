GWM Wey G9 Hi4 Hadir 2 Varian, HEV dan PHEV, Simak Fitur dan Harganya

JawaPos.com - GWM Wey G9 Hi4 tampil perdana di ajang BCA Expo 2026 hadir dalam dua pilihan powertrain, Hybrid Electric Vehicle (HEV) dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV). Kduanya sama-sama mengusung teknologi Hi4 — sistem penggerak all-wheel drive cerdas berbasis hybrid.

Mobil ini sudah bisa dipesan melalui jaringan 19 dealer resmi GWM di seluruh Indonesia, tersedia dalam pilihan warna Aurora White dan Nebula Black.

Melalui varian PHEV, GWM Wey G9 Hi4 sekaligus menjadi luxury MPV pertama yang hadir dengan teknologi tersebut di Indonesia.

Bagus Susanto, CEO Inchcape GWM Indonesia mengungkapkan bahwa GWM Wey G9 Hi4 adalah bukti bahwa kemewahan tidak harus menuntut kompromi.

"Kami menghadirkannya dalam dua pilihan teknologi hybrid, HEV dan PHEV, agar konsumen dapat memilih sesuai kebutuhan perjalanan mereka. Keduanya menawarkan standar kemewahan dan kenyamanan yang sama, dengan karakter powertrain yang berbeda. Kehadiran dua pilihan ini sejalan dengan filosofi kami: All Scenarios, All Powertrains, All Users,” ungkap Bagus.

Ketiga baris kursinya berkelas bisnis — bukan hanya baris depan — sehingga setiap kursi terasa istimewa. Baris kedua dilengkapi kursi floating zero-gravity berbahan NAPPA leather dengan fungsi pijat dan ventilasi, menghadirkan kenyamanan setara ruang eksekutif.

Mobil ini memberikan kelapangan maksimal untuk keluarga maupun perjalanan bisnis. Kesenyapan kabinnya diklaim setara suasana perpustakaan, didukung sistem audio dengan 21 speaker dan 14.6-inch central control display.

Meja lipat pada sandaran kursi memberikan ruang praktis untuk bekerja maupun bersantap di dalam perjalanan. Khusus pada varian PHEV, tersedia pula box pendingin sekaligus penghangat untuk melengkapi kenyamanan selama perjalanan.

Varian HEV maupun PHEV memiliki dimensi kendaraan yang sama dan dibekali teknologi Hi4 — Hybrid Intelligent 4WD — sistem all-wheel drive cerdas yang memadukan tenaga listrik dan bensin secara mulus serta menyesuaikan distribusi tenaga sesuai kebutuhan perjalanan.