Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 25 Juni 2026 | 03.30 WIB

Simak Apa Saja Keistimewaan New Honda Vario Evo 160 yang Baru Diluncurkan

Honda Vario Evo 160 hadir dengan tampilan Sporty dan warna baru. (Dony/JawaPos.com) - Image

Honda Vario Evo 160 hadir dengan tampilan Sporty dan warna baru. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT Astra Honda Motor (AHM) telah meluncurkan New Honda Vario Evo 160, model skuter matik baru dengan peningkatan performa dan fitur.

"Kami berharap kehadiran New Honda Vario Evo 160 dapat semakin menguatkan kecintaan masyarakat terhadap produk skutik Honda," kata Executive Vice President Director AHM Thomas Wijaya dalam siaran pers perusahaan di Jakarta pada Rabu.

New Honda Vario Evo 160 tersebut menggunakan mesin 160 cc empat katup berteknologi eSP+ dengan sistem pendingin cairan.

Mesin motor ini diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimum 11,3 kW pada 8.500 rpm dan torsi puncak 14 Nm pada 6.500 rpm.

Skuter matik yang diklaim responsif ini mencatatkan waktu akselerasi 0-200 meter selama 11,9 detik dan kecepatan maksimum 109 km per jam.

Menurut perusahaan, sepeda motor ini bisa menggunakan satu liter bahan bakar untuk menempuh jarak 46,7 kilometer dengan fitur Idling Stop System (ISS) aktif dalam pengujian sesuai standar World Motorcycle Test Cycle (WMTC) Euro 3.

New Honda Vario Evo 160 menggunakan ban tubeless berukuran 100/80-14 di depan dan 120/70-14 di belakang.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
iPhone 18 Reguler Kemungkinan Tak akan Diluncurkan Tahun Ini - Image
Teknologi

iPhone 18 Reguler Kemungkinan Tak akan Diluncurkan Tahun Ini

Selasa, 16 Juni 2026 | 22.57 WIB

Xiomi 17T Series Resmi Rilis di Pasar Global, Launching di Indonesia pada 2 Juni 2026 - Image
Gadget

Xiomi 17T Series Resmi Rilis di Pasar Global, Launching di Indonesia pada 2 Juni 2026

Sabtu, 30 Mei 2026 | 04.26 WIB

PS5 Pro Resmi Masuk Indonesia, Dibanderol Rp 15,4 Juta - Image
Teknologi

PS5 Pro Resmi Masuk Indonesia, Dibanderol Rp 15,4 Juta

Kamis, 21 Mei 2026 | 20.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J - Image
1

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

2

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan

3

Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa

4

Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar

5

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

6

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Laga Hidup-Mati, Siapa Bertahan dari Jurang Eliminasi?

7

Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros

8

Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama

9

Prediksi Skor Argentina vs Austria di Piala Dunia 2026: Menantikan Sihir Lionel Messi Hadapi Das Team

10

Prediksi Skor Prancis vs Irak di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Mengamuk Kalahkan Singa Mesopotamia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore