Simak Apa Saja Keistimewaan New Honda Vario Evo 160 yang Baru Diluncurkan

JawaPos.com - PT Astra Honda Motor (AHM) telah meluncurkan New Honda Vario Evo 160, model skuter matik baru dengan peningkatan performa dan fitur.

"Kami berharap kehadiran New Honda Vario Evo 160 dapat semakin menguatkan kecintaan masyarakat terhadap produk skutik Honda," kata Executive Vice President Director AHM Thomas Wijaya dalam siaran pers perusahaan di Jakarta pada Rabu.

New Honda Vario Evo 160 tersebut menggunakan mesin 160 cc empat katup berteknologi eSP+ dengan sistem pendingin cairan.

Mesin motor ini diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimum 11,3 kW pada 8.500 rpm dan torsi puncak 14 Nm pada 6.500 rpm.

Skuter matik yang diklaim responsif ini mencatatkan waktu akselerasi 0-200 meter selama 11,9 detik dan kecepatan maksimum 109 km per jam.

Menurut perusahaan, sepeda motor ini bisa menggunakan satu liter bahan bakar untuk menempuh jarak 46,7 kilometer dengan fitur Idling Stop System (ISS) aktif dalam pengujian sesuai standar World Motorcycle Test Cycle (WMTC) Euro 3.