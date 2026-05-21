PS5 Pro Resmi Masuk Indonesia, Dibanderol Rp 15,4 Juta

Ilustrasi konsol game PS5 Pro. (PlayStation Blog)
JawaPos.com - Konsol gim terbaru Sony, PlayStation 5 Pro, resmi hadir di Indonesia mulai Rabu, 20 Mei 2026. Perangkat versi peningkatan dari PS5 ini kini telah mulai dipasarkan melalui sejumlah jaringan ritel resmi di dalam negeri.
Informasi mengenai peluncuran tersebut diumumkan langsung lewat akun media sosial resmi PlayStation Asia. Konsol anyar ini membawa sejumlah peningkatan performa dibanding model standar sebelumnya.
"Kekuatan tingkat selanjutnya telah hadir. PlayStation 5 Pro diluncurkan di Indonesia hari ini dengan harga Rp 15.499.000," tulis PlayStation Asia.
Sony menjelaskan, PS5 Pro hadir dengan pembaruan spesifikasi yang cukup signifikan. Peningkatan itu mencakup GPU berukuran lebih besar, teknologi Ray Tracing yang lebih canggih, hingga fitur PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), yakni teknologi upscaling berbasis kecerdasan buatan (AI).
Meski baru tersedia di Indonesia tahun ini, perangkat tersebut sebenarnya sudah lebih dulu meluncur secara global sejak 7 November 2024. Keterlambatan masuknya PS5 Pro ke pasar Indonesia disebut berkaitan dengan aturan penggunaan teknologi nirkabel.
"PS5 Pro akan diluncurkan secara global, namun tidak akan tersedia di negara-negara yang belum menyetujui pita nirkabel 6GHz yang digunakan di IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)," ujar perwakilan Sony PlayStation.
Saat peluncuran global berlangsung, beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand sudah lebih dulu memasarkan PS5 Pro karena regulasi frekuensi nirkabel mereka telah mendukung penggunaan pita 6GHz. Sementara di Indonesia, aturan terkait frekuensi tersebut baru mulai diberlakukan pada 2025. (*)
