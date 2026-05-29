Xiomi 17T Series Resmi Rilis di Pasar Global, Launching di Indonesia pada 2 Juni 2026

JawaPos.com - Xiaomi merilis Xiaomi 17T Series ke pasar global, menawarkan ponsel pintar baru dengan dukungan lensa telefoto kepada para penyuka mobile photography​​​​​. Seri produk yang terdiri atas Xiaomi 17T dan Xiaomi 17T Pro ini akan diluncurkan ke pasar Indonesia pada 2 Juni 2026.

"Bagi kami, mobile photography bukan lagi soal konten yang bagus, melainkan tentang foto dan video yang lebih emosional dan personal," kata Direktur Pemasaran Xiaomi Indonesia Andi Renreng sebagaimana dikutip dalam siaran pers perusahaan di Jakarta, Jumat.

"Berangkat dari situ, Xiaomi 17T Series hadir untuk memungkinkan para pengguna menghidupkan setiap momen dan tangkapan agar menjadi lebih berkesan melalui fitur-fitur canggih seperti Leica Live Moment dan Leica 5x Telephoto," ia menambahkan.

Selain itu, seri Xiaomi 17T akan hadir dengan layar eye-care dan baterai dengan kapasitas besar. Menurut informasi yang disiarkan di situs web Xiaomi global, Xiaomi 17T memiliki layar AMOLED berukuran 6,5 inci dengan refresh rate 120 Hz.

Ponsel ini menggunakan chip MediaTek Dimensity 8500 Ultra, yang didukung memori RAM 12 GB serta pilihan memori internal 256 GB dan 512GB.

Perangkat ini dibekali kamera utama 50MP, kamera periskop telefoto 50MP dengan 5x zoom, dan kamera ultra-wide 12 MP di bagian belakang serta kamera 32 MP di bagian depan.

Baterainya berkapasitas 6500mAh dan didukung kemampuan pengisian daya cepat 67W menggunakan kabel.