Logo JawaPos
HomeGadget
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 30 Mei 2026 | 04.26 WIB

Xiomi 17T Series Resmi Rilis di Pasar Global, Launching di Indonesia pada 2 Juni 2026

Tampilan Xiaomi 17T Series. (ANTARA/Xiaomi Indonesia) - Image

Tampilan Xiaomi 17T Series. (ANTARA/Xiaomi Indonesia)

JawaPos.com - Xiaomi merilis Xiaomi 17T Series ke pasar global, menawarkan ponsel pintar baru dengan dukungan lensa telefoto kepada para penyuka mobile photography​​​​​. Seri produk yang terdiri atas Xiaomi 17T dan Xiaomi 17T Pro ini akan diluncurkan ke pasar Indonesia pada 2 Juni 2026.

"Bagi kami, mobile photography bukan lagi soal konten yang bagus, melainkan tentang foto dan video yang lebih emosional dan personal," kata Direktur Pemasaran Xiaomi Indonesia Andi Renreng sebagaimana dikutip dalam siaran pers perusahaan di Jakarta, Jumat.

"Berangkat dari situ, Xiaomi 17T Series hadir untuk memungkinkan para pengguna menghidupkan setiap momen dan tangkapan agar menjadi lebih berkesan melalui fitur-fitur canggih seperti Leica Live Moment dan Leica 5x Telephoto," ia menambahkan.

Selain itu, seri Xiaomi 17T akan hadir dengan layar eye-care dan baterai dengan kapasitas besar. Menurut informasi yang disiarkan di situs web Xiaomi global, Xiaomi 17T memiliki layar AMOLED berukuran 6,5 inci dengan refresh rate 120 Hz.

Ponsel ini menggunakan chip MediaTek Dimensity 8500 Ultra, yang didukung memori RAM 12 GB serta pilihan memori internal 256 GB dan 512GB.

Perangkat ini dibekali kamera utama 50MP, kamera periskop telefoto 50MP dengan 5x zoom, dan kamera ultra-wide 12 MP di bagian belakang serta kamera 32 MP di bagian depan.

Baterainya berkapasitas 6500mAh dan didukung kemampuan pengisian daya cepat 67W menggunakan kabel.

Xiaomi 17T tersedia dalam warna Violet, Blue, Opal White, dan Black. Xiaomi 17T Pro memiliki layar berukuran 6,8 inci dengan panel AMOLED dan refresh rate 144Hz.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
PS5 Pro Resmi Masuk Indonesia, Dibanderol Rp 15,4 Juta - Image
Teknologi

PS5 Pro Resmi Masuk Indonesia, Dibanderol Rp 15,4 Juta

Kamis, 21 Mei 2026 | 20.13 WIB

SHAD Rayakan 10 Tahun di Indonesia dengan Produk Baru untuk Harian hingga Touring - Image
Otomotif

SHAD Rayakan 10 Tahun di Indonesia dengan Produk Baru untuk Harian hingga Touring

Selasa, 21 April 2026 | 18.35 WIB

QJMOTOR Luncurkan Fort 180 Adventure dan SRV 200 MT, Sasar Pengendara Petualang dan Cruiser - Image
Otomotif

QJMOTOR Luncurkan Fort 180 Adventure dan SRV 200 MT, Sasar Pengendara Petualang dan Cruiser

Minggu, 15 Maret 2026 | 06.58 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore