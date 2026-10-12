BYD Bikin Tempat Tidur Kucing Mirip Charger Mobil Listrik, Langsung Ludes Terjual

BYD keluarkan tempat tidur untuk kucing. (CNC)
JawaPos.com - BYD tidak hanya mengembangkan teknologi pengisian cepat untuk mobil listrik. Pabrikan asal China tersebut juga memanfaatkannya sebagai inspirasi produk merchandise unik berupa tempat tidur kucing yang desainnya menyerupai perangkat Flash Charger.
Tempat tidur kucing tersebut mengadopsi bentuk huruf T dengan desain cukup tebal. Warna cyan dan hitam digunakan untuk meniru tampilan perangkat Flash Charging BYD, lengkap dengan logo yang disulam pada bagian atas.
Menariknya, BYD juga memberikan dua mainan berbentuk bola lembut yang menggantung dari bagian atas. Bentuknya dibuat menyerupai kabel pengisi daya pada perangkat charger kendaraan listrik.
Dibuat untuk Kenyamanan Kucing
BYD menyebut tempat tidur tersebut menggunakan kasur dengan material lebih tebal untuk membantu memberikan kehangatan. Permukaannya juga dibuat lebih lembut agar kucing merasa nyaman ketika beristirahat.
Namun, belum diketahui apakah bagian kasur dapat dicuci menggunakan mesin atau bagian luarnya bisa dilepas untuk memudahkan proses pembersihan.
Melnsir laman CNC, dikatakan BYD bahkan menggunakan istilah unik untuk menggambarkan manfaat produk tersebut. Pabrikan mengklaim tempat tidur ini dapat menghadirkan “tidur siang 5 menit” dan “tidur nyenyak 9 menit” bagi kucing.
Klaim tersebut tentu terdengar cukup unik jika dibandingkan dengan kebutuhan tidur kucing rumahan yang umumnya dapat mencapai 12 hingga 16 jam dalam sehari.
Bisa Menampung Kucing hingga 7,5 Kg
Seperti perangkat Flash Charger BYD yang dirancang untuk berbagai kendaraan, tempat tidur kucing ini juga disebut cocok untuk sebagian besar hewan peliharaan.
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