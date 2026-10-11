Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

JawaPos.com - Freiburg akan menjamu Schalke 04 dalam lanjutan Bundesliga Jerman 2026/2027 di Europa-Park-Stadion, Minggu, 11 Oktober 2026.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan tren positif, sementara Schalke berusaha mempertahankan momentum kebangkitan setelah mengawali musim dengan hasil yang kurang meyakinkan.

Freiburg datang dengan catatan cukup impresif pada awal kompetisi. Tim asuhan Julian Schuster menunjukkan keseimbangan permainan yang baik, terutama melalui produktivitas lini serang dan pertahanan yang sulit ditembus.

Dari empat pertandingan Bundesliga yang telah dijalani, mereka mencetak 12 gol dan hanya kebobolan tiga kali.

Hasil tersebut menempatkan Freiburg sebagai salah satu tim dengan performa terbaik di awal musim.

Mereka juga masih berada di jalur persaingan papan atas setelah meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam empat laga pertama.

Pada pertandingan terakhir sebelum jeda internasional, Freiburg harus puas bermain imbang 2-2 ketika bertandang ke markas Eintracht Frankfurt.

Mereka sempat dua kali tertinggal, tetapi berhasil menunjukkan daya juang dengan menyamakan kedudukan.