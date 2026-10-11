Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

Real Sociedad. (Istimewa)

JawaPos.com - Real Sociedad akan menjamu Deportivo La Coruna pada lanjutan kompetisi La Liga, Minggu (11/10/2026).

Pertandingan yang berlangsung di Reale Arena ini diperkirakan berjalan ketat mengingat kedua tim memiliki koleksi 10 poin di klasemen.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Real Sociedad berpeluang memanfaatkan keuntungan kandang untuk mengamankan tiga poin.

Kedua tim sama-sama memiliki modal untuk menghadapi pertandingan ini.

Real Sociedad datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Valencia dengan skor 3-2 sebelum jeda internasional.

Kemenangan tersebut menjadi suntikan motivasi bagi tim besutan Pellegrino Matarazzo untuk melanjutkan tren positif di kompetisi domestik.

Meski begitu, Real Sociedad tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Alvaro Odriozola dan Jon Aramburu masih harus menepi akibat cedera.