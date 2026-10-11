Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

Racing Santander akan menjamu Valencia di Estadio El Sardinero dalam lanjutan La Liga 2026/2027 dengan prediksi skor akhir 1-1. (Valencia)
JawaPos.com — Racing Santander akan menjamu Valencia dalam lanjutan kompetisi La Liga 2026/2027 di Estadio El Sardinero, Senin (12/10/2026) pukul 02.00 WIB, dengan kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen.
Valencia datang dengan tekanan besar setelah hanya mengumpulkan empat poin dari tujuh pertandingan, sedangkan Racing Santander berbekal tujuh poin dan rekor kandang yang menjadi modal untuk mengamankan hasil positif.
Pertandingan Racing Santander vs Valencia diprediksi berlangsung ketat karena kedua kesebelasan belum menunjukkan konsistensi pada awal musim.
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Valencia memang memiliki pengalaman lebih banyak di kasta tertinggi sepak bola Spanyol, tetapi kondisi terkini membuat Los Che tidak bisa begitu saja menganggap remeh tuan rumah.
Racing Santander menempati peringkat ke-16 dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan empat kekalahan dari tujuh pertandingan.
Sementara itu, Valencia terpuruk di posisi ke-19 setelah hanya meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, serta lima kekalahan.
Duel Racing Santander vs Valencia diperkirakan berakhir imbang dengan skor 1-1 karena kedua tim memiliki persoalan yang belum terselesaikan menjelang pertandingan.
Valencia membutuhkan kemenangan untuk keluar dari tekanan di papan bawah, sedangkan Racing Santander mempunyai keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.
Racing Santander memiliki catatan menarik ketika tampil di Estadio El Sardinero pada awal musim ini.
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