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Andre Rizal Hanafi
Senin, 12 Oktober 2026 | 02.27 WIB

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

Real Betis di Liga Spanyol. (Real Betis) - Image

Real Betis di Liga Spanyol. (Real Betis)

JawaPos.com - Real Betis akan menjamu Osasuna dalam lanjutan LaLiga Spanyol 2026/2027 di Estadio Benito Villamarin, Minggu (11/10/2026) malam waktu Indonesia.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 23.30 WIB ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan tren positif sekaligus mempertahankan posisinya di papan atas klasemen.

Real Betis datang dengan modal yang cukup meyakinkan. Hingga tujuh pertandingan awal musim, klub asal Sevilla tersebut menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 16 poin.

Catatan itu menunjukkan bahwa Los Verdiblancos mampu bersaing dengan tim-tim papan atas sejak kompetisi dimulai.

Di sisi lain, Osasuna masih berusaha menemukan konsistensi. Tim berjuluk Los Rojillos itu berada di posisi ke-14 dengan delapan poin.

Perbedaan posisi dan jumlah poin membuat Real Betis lebih diunggulkan, terlebih mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Meski demikian, Osasuna tidak bisa dianggap sebagai lawan yang mudah dikalahkan.

Pertemuan kedua tim dalam beberapa musim terakhir memperlihatkan bahwa pertandingan mereka kerap berlangsung ketat.

Real Betis memang memiliki catatan yang lebih baik, tetapi Osasuna tetap berpeluang memberikan perlawanan jika mampu memaksimalkan kesempatan.

Editor: Banu Adikara
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