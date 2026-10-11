Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

Atalanta BC memburu kemenangan saat menjamu Venezia di Bergamo untuk mengakhiri tren tiga kekalahan beruntun di Serie A. (Atalanta) JawaPos.com — Atalanta BC diprediksi mengalahkan Venezia dengan skor tipis 1-0 pada lanjutan Serie A yang berlangsung di Bergamo, Senin (12/10/2026) pukul 23.30 WIB.

Tuan rumah memburu kemenangan untuk mengakhiri tren tiga kekalahan beruntun, sedangkan Venezia datang dengan catatan lebih buruk setelah menelan lima kekalahan dari lima pertandingan liga musim ini.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Atalanta untuk bangkit setelah jeda internasional sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.

Di sisi lain, Venezia membutuhkan hasil positif demi menghentikan keterpurukan yang membuat mereka terdampar di dasar klasemen sementara Serie A.

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia Atalanta lebih diunggulkan untuk meraih tiga poin ketika menjamu Venezia di Bergamo, meski performa mereka belum meyakinkan sejak ditangani Maurizio Sarri.

Kualitas skuad dan rekor pertemuan menjadi modal bagi La Dea untuk mengakhiri rentetan kekalahan.

Atalanta mengoleksi enam poin dari lima pertandingan Serie A dan berada di papan bawah klasemen.