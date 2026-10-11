Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

JawaPos.com — Atalanta BC diprediksi mengalahkan Venezia dengan skor tipis 1-0 pada lanjutan Serie A yang berlangsung di Bergamo, Senin (12/10/2026) pukul 23.30 WIB.
Tuan rumah memburu kemenangan untuk mengakhiri tren tiga kekalahan beruntun, sedangkan Venezia datang dengan catatan lebih buruk setelah menelan lima kekalahan dari lima pertandingan liga musim ini.
Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Atalanta untuk bangkit setelah jeda internasional sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.
Di sisi lain, Venezia membutuhkan hasil positif demi menghentikan keterpurukan yang membuat mereka terdampar di dasar klasemen sementara Serie A.
Atalanta lebih diunggulkan untuk meraih tiga poin ketika menjamu Venezia di Bergamo, meski performa mereka belum meyakinkan sejak ditangani Maurizio Sarri.
Kualitas skuad dan rekor pertemuan menjadi modal bagi La Dea untuk mengakhiri rentetan kekalahan.
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Atalanta mengoleksi enam poin dari lima pertandingan Serie A dan berada di papan bawah klasemen.
Mereka sebelumnya menelan kekalahan dari Roma, Cagliari, dan Juventus, sehingga pertandingan melawan Venezia menjadi peluang untuk kembali menemukan momentum.
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Jawa Pos
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