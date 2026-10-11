Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 11 Oktober 2026 | 16.52 WIB

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

Gambar utama - Image
Atalanta BC memburu kemenangan saat menjamu Venezia di Bergamo untuk mengakhiri tren tiga kekalahan beruntun di Serie A. (Atalanta)

JawaPos.com — Atalanta BC diprediksi mengalahkan Venezia dengan skor tipis 1-0 pada lanjutan Serie A yang berlangsung di Bergamo, Senin (12/10/2026) pukul 23.30 WIB.

Tuan rumah memburu kemenangan untuk mengakhiri tren tiga kekalahan beruntun, sedangkan Venezia datang dengan catatan lebih buruk setelah menelan lima kekalahan dari lima pertandingan liga musim ini.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Atalanta untuk bangkit setelah jeda internasional sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.

Di sisi lain, Venezia membutuhkan hasil positif demi menghentikan keterpurukan yang membuat mereka terdampar di dasar klasemen sementara Serie A.

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia

Atalanta lebih diunggulkan untuk meraih tiga poin ketika menjamu Venezia di Bergamo, meski performa mereka belum meyakinkan sejak ditangani Maurizio Sarri.

Kualitas skuad dan rekor pertemuan menjadi modal bagi La Dea untuk mengakhiri rentetan kekalahan.

Atalanta mengoleksi enam poin dari lima pertandingan Serie A dan berada di papan bawah klasemen.

Mereka sebelumnya menelan kekalahan dari Roma, Cagliari, dan Juventus, sehingga pertandingan melawan Venezia menjadi peluang untuk kembali menemukan momentum.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Gol Conceicao dan Bremer Bawa Juventus Menang 2-0 atas Atalanta - Image
Sepak Bola Dunia

Gol Conceicao dan Bremer Bawa Juventus Menang 2-0 atas Atalanta

Senin, 21 September 2026 | 12.47 WIB

Prediksi Skor Juventus vs Atalanta BC di Liga Italia: Si Nyonya Tua Diprediksi Menang Tipis di Turin - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Juventus vs Atalanta BC di Liga Italia: Si Nyonya Tua Diprediksi Menang Tipis di Turin

Minggu, 20 September 2026 | 14.30 WIB

Prediksi Skor Atalanta BC vs Cagliari di Liga Italia: La Dea Bangkit dan Libas Tim Tamu di Bergamo - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Atalanta BC vs Cagliari di Liga Italia: La Dea Bangkit dan Libas Tim Tamu di Bergamo

Sabtu, 12 September 2026 | 19.49 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk - Image
1

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

2

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

3

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

4

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik

7

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

8

Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!

9

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

10

Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore