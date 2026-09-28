BYD Ungkap Mobil Pertama dengan Baterai Solid-State, Jarak Tempuh Bisa Lebih Jauh

JawaPos.com - Produsen mobil asal Tiongkok, BYD, bersiap menghadirkan mobil pertamanya dengan baterai solid-state pada 2027. Teknologi tersebut diperkirakan akan digunakan pada model kelas atas, termasuk kemungkinan generasi mendatang Denza Z, sekaligus menawarkan potensi jarak tempuh lebih jauh.

Seperti dilansir dari Engadget, Wakil Presiden Eksekutif BYD Stella Li mengungkap rencana tersebut dalam wawancara dengan kanal Carwow Spanyol. Ia juga mengklaim BYD berada di posisi terdepan dalam pengembangan dan komersialisasi baterai solid-state.

"Terkait baterai solid-state, BYD berada di posisi terdepan. Kami memimpin dalam hal komersialisasi dan teknologi. Sebagai buktinya, tahun depan kami akan menghadirkan satu model yang menjadi yang pertama menggunakan teknologi tersebut,” ungkap Stella Li.

Rencana tersebut sejalan dengan pernyataan Sun Huajun, Chief Technology Officer (CTO) FinDreams, anak perusahaan BYD yang bergerak di bidang baterai. Dalam konferensi baterai pada Februari 2025, Sun menyebut BYD akan melakukan demonstrasi dan pemasangan pertama baterai solid-state pada 2027.

Setelah tahap tersebut, teknologi baterai solid-state BYD ditargetkan memasuki produksi massal sekitar 2030. Namun, kehadiran teknologi ini tidak berarti BYD akan menghentikan penggunaan baterai lithium konvensional.

Kepala Ilmuwan BYD Lian Yubo mengatakan baterai solid-state nantinya akan digunakan untuk melengkapi baterai lithium iron phosphate (LFP), terutama pada kendaraan kelas atas.

"Baterai solid-state terutama akan digunakan pada model-model kelas atas, saling melengkapi dengan baterai lithium iron phosphate (LFP), serta digunakan pada berbagai tingkatan kendaraan," kata Lian.

Baterai Solid-State Bisa Tingkatkan Jarak Tempuh Baterai lithium-ion yang banyak digunakan pada kendaraan listrik saat ini memindahkan ion antara terminal positif dan negatif melalui elektrolit cair. Sementara itu, baterai solid-state mengganti komponen cair tersebut dengan elektrolit padat yang dapat dibuat dari oksida, polimer, atau sulfida.