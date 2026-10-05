Kalah Sengketa Merek di MA, BYD Resmi Ganti Nama Denza Jadi Danza 

D9, salah satu model andalan dari Danza, yang sebelumnya dikenal sebagai Denza.(Dony/JawaPos)
JawaPos.com - Produsen otomotif asal Tiongkok, BYD, secara resmi mengganti nama merek lini mobil listrik premiumnya, Denza, menjadi Danza.
Hal tersebut menyusul kekalahan perusahaan tersebut dalam sengketa merek di Mahkamah Agung (MA).
Pergantian nama ini dikonfirmasi langsung oleh Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan.
“Denza secara resmi berganti nama menjadi Danza sebagai identitas merek di Indonesia,” kata Luther saat dihubungi JawaPos.com, Senin (5/10).
Dia menekankan, bahwa perubahan tersebut dilakukan sebagai langkah tegas perusahaan atas komitmen jangka panjang untuk terus mengembangkan mobilitas premium di Indonesia.
“Melalui identitas Danza, kami akan terus menghadirkan inovasi teknologi, produk terbaik serta memperkuat layanan yang menjawab kebutuhan pelanggan yang terus berkembang,” ungkap dia.
Selain itu, mereka juga dijelaskannya akan tetap mempertahankan standar kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan pelanggan yang selama ini menjadi fondasi utama bisnis.
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Jawa Pos
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