Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

JawaPos.com - Racing Santander akan menjamu Valencia dalam lanjutan La Liga 2026/2027 di Estadio El Sardinero, Senin (12/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen setelah mengawali musim dengan hasil yang belum memuaskan.

Valencia datang dengan tekanan besar setelah hanya mengumpulkan empat poin dari tujuh pertandingan.

Sementara itu, Racing Santander sedikit lebih baik dengan koleksi tujuh poin, yang seluruhnya mereka dapatkan saat bermain di kandang sendiri.

Kondisi tersebut membuat duel Racing Santander vs Valencia diperkirakan berjalan ketat.

Tuan rumah memiliki modal berupa dukungan suporter, sedangkan tim tamu membutuhkan kemenangan untuk menghentikan tren negatif yang menghambat perjalanan mereka pada awal musim.

Valencia saat ini berada di peringkat ke-19 klasemen sementara dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan lima kekalahan.

Hasil tersebut tentu belum sesuai dengan harapan klub yang memiliki pengalaman panjang di kompetisi tertinggi sepak bola Spanyol.