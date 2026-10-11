Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

Persela Lamongan siap menyambut kedatangan Deltras FC dalam lanjutan Championship musim ini. (Persela) JawaPos.com - Persela Lamongan akan menghadapi Deltras dalam lanjutan Championship 2026/2027, Minggu (11/10/2026) di Stadion Surajaya, Lamongan.

Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat karena mempertemukan dua tim yang sedang bersaing di papan atas Grup B.

Persela memiliki keuntungan bermain di kandang dengan catatan pertahanan yang solid. Sementara itu, Deltras datang dengan status pemuncak klasemen dan produktivitas gol yang cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat duel kedua tim menarik untuk dinantikan, terutama dalam perebutan posisi teratas klasemen.

Berdasarkan data klasemen sementara, Deltras berada di peringkat pertama dengan 12 poin dari empat pertandingan. Persela Lamongan membuntuti di posisi kedua dengan koleksi 11 poin dari jumlah laga yang sama.

Kedua tim sama-sama mencatatkan empat kemenangan dalam rangkaian pertandingan yang menjadi dasar penilaian performa mereka. Persela mengoleksi 10 gol tanpa kebobolan, sedangkan Deltras mencetak 12 gol dan sudah kemasukan tiga gol.

Perbedaan tersebut memperlihatkan karakter permainan yang cukup menarik. Persela lebih menonjol dalam menjaga pertahanan, sementara Deltras memiliki produktivitas serangan yang sedikit lebih tinggi. Pertandingan nanti bisa ditentukan oleh kemampuan masing-masing tim dalam mempertahankan keunggulan tersebut.

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Persela Lamongan punya modal kuat untuk menghadapi Deltras. Dalam lima pertandingan kandang terakhir yang tercatat, Laskar Joko Tingkir meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang. Mereka juga mampu mencetak banyak gol ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.