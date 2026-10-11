Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

JawaPos.com — Marseille memburu kemenangan saat bertandang ke markas Troyes di Stade de l’Aube pada Senin (12/10/2026) pukul 01.45 WIB dalam lanjutan Ligue 1 Prancis 2026/2027.
Les Phoceens membutuhkan tiga poin untuk memperbaiki posisi setelah menelan lima kekalahan beruntun di semua kompetisi, sedangkan Troyes juga terpuruk setelah kalah 0-2 dari Angers pada pekan kelima.
Pertandingan ini menjadi pertemuan pertama kedua tim di Ligue 1 setelah lebih dari tiga tahun.
Marseille memiliki modal positif dari rekor pertemuan, tetapi performa terkini membuat peluang meraih kemenangan tidak bisa dianggap mudah.
Troyes saat ini berada di posisi ketiga terbawah klasemen, hanya terpaut satu poin dari zona degradasi. Sementara itu, Marseille berada satu poin di bawah Troyes setelah kalah tipis 1-2 dari Paris Saint-Germain (PSG).
Situasi tersebut membuat duel ini penting bagi kedua tim yang sama-sama membutuhkan momentum kebangkitan.
Marseille lebih diunggulkan berdasarkan catatan pertemuan, tetapi kelemahan di lini depan dan rapuhnya konsistensi permainan bisa menjadi hambatan.
Troyes menghadapi tantangan besar untuk memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri.
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Jawa Pos
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