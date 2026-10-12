BYD Ungkap Desain Robot Humanoid Ciptaannya, Dipersiapkan Untuk Dunia Pendidikan dan Industri

Ilustrasi Robot Humanoid BYD Walker S1. (Dok BYD)
JawaPos.com - BYD mulai mengungkap arah pengembangan teknologi robot humanoid melalui publikasi desain robot berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan secara mandiri.
Menurut laporan dari CarnewsTiongkok yang dikutip Antara Senin (12/10), desain humanoid tersebut terungkap setelah Administrasi Kekayaan Intelektual Nasional Tiongkok mempublikasikan dokumen paten pada 9 Oktober lalu.
Dokumen bertajuk Embodied AI Robot itu memperlihatkan robot dengan bentuk menyerupai manusia, warna hitam dan putih. Desainnya mencakup kepala membulat tanpa layar, serta bagian badan, lengan, dan kaki yang dilengkapi sejumlah sendi untuk mendukung pergerakan.
Paten tersebut menggambarkan robot yang dirancang agar mampu berjalan, menjaga keseimbangan, dan berinteraksi dengan lingkungan. Potensi penggunaannya mencakup sektor layanan, pendidikan, hingga industri.
Desain yang dipublikasikan itu, memiliki kemiripan dengan robot humanoid BYD bernama Xiao Di yang sebelumnya sempat diperlihatkan. Namun, perusahaan belum mengonfirmasi apakah desain dalam dokumen paten tersebut akan digunakan pada model produksi akhir.
Informasi sebelumnya menyebut Xiao Di memiliki tinggi 1, 61 meter dan bobot 58,5 kilogram. Robot itu dibekali 31 derajat kebebasan gerak (degrees of freedom) serta tangan dengan akurasi penempatan berulang hingga sekira satu milimeter.
Kemampuan tersebut dirancang untuk mendukung aktivitas seperti mengambil benda, berinteraksi melalui gestur, dan memberikan penjelasan menggunakan gerakan tangan.
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