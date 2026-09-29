Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Selasa, 29 September 2026 | 16.57 WIB

Lindungi Gajah Sumatera, Menhut Tambah GPS Collar di Bukit Tigapuluh Jambi

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meninjau gajah Sumatera di Lanskap Bukit Tigapuluh, Jambi, Senin (28/9). (Istimewa) - Image

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meninjau gajah Sumatera di Lanskap Bukit Tigapuluh, Jambi, Senin (28/9). (Istimewa)

JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong penguatan koridor gajah Sumatera di Lanskap Bukit Tigapuluh, Jambi. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam menjaga habitat sekaligus mendukung upaya konservasi satwa dilindungi tersebut.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat diwujudkan melalui program pengayaan pakan gajah. Tanaman pakan ditanam dan dikelola oleh warga yang berada di sekitar kawasan habitat gajah.

Dalam kesempatan itu, Menhut meninjau langsung kegiatan pengayaan pakan tersebut di Pusat Informasi Konservasi Gajah (PIKG) Jambi, Desa Muara Sekalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Senin (28/9).

Program restorasi berbasis masyarakat di PIKG Jambi mencakup area sekitar 2,8 hektare. Sejumlah tanaman yang dikembangkan sebagai sumber pakan gajah antara lain tebu, pisang, nanas, dan rumput gajah.

Raja Juli mengatakan populasi gajah di Lanskap Bukit Tigapuluh diperkirakan mencapai sekitar 130 individu. Namun, jumlah tersebut masih berpotensi lebih besar berdasarkan hasil pemantauan yang terus dilakukan.

Bahkan, dalam mengetahui pola pergerakan satwa, pemantauan juga diperkuat dengan pemasangan GPS collar. Perangkat tersebut telah dipasang pada hampir seluruh gajah yang menjadi objek pemantauan, dan pemerintah berencana menambah empat unit GPS collar.

“Kita sudah pasang GPS collar di hampir semua gajah di sini, mudah-mudahan akan ditambah 4 lagi ya. Sehingga ke depan sudah mengetahui ke mana jalur jelajahnya,” kata Raja Juli saat kunjungan.

Menurut dia, upaya menjaga keberlangsungan populasi gajah tidak bisa hanya mengandalkan aspek konservasi. Keterlibatan masyarakat dan pengelolaan lanskap secara terpadu juga menjadi bagian penting dalam mencari solusi atas potensi konflik antara aktivitas manusia dan habitat satwa.

Raja Juli menegaskan, kepentingan manusia dan kelestarian alam tidak semestinya ditempatkan dalam posisi yang saling berlawanan. Keduanya perlu diupayakan agar dapat berjalan secara beriringan.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Inovasi Drone EagleEye Disiapkan Kemenhut Sebagai Solusi Penanganan Karhutla - Image
Teknologi

Inovasi Drone EagleEye Disiapkan Kemenhut Sebagai Solusi Penanganan Karhutla

Minggu, 27 September 2026 | 20.24 WIB

Disentil Izin Kawasan Hutan Diterbitkan Pusat, Kemenhut: Pemadaman Karhutla Tanggung Jawab Bersama - Image
Nasional

Disentil Izin Kawasan Hutan Diterbitkan Pusat, Kemenhut: Pemadaman Karhutla Tanggung Jawab Bersama

Kamis, 24 September 2026 | 05.11 WIB

Anggota DPRD Bakar Lahan Sawit Saat Karhutla, Kemenhut Sebut Bisa Dikenai Hukuman - Image
Berita Daerah

Anggota DPRD Bakar Lahan Sawit Saat Karhutla, Kemenhut Sebut Bisa Dikenai Hukuman

Rabu, 23 September 2026 | 18.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore