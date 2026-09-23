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Syahrul Yunizar
Rabu, 23 September 2026 | 18.00 WIB

Anggota DPRD Bakar Lahan Sawit Saat Karhutla, Kemenhut Sebut Bisa Dikenai Hukuman

Ilustrasi petugas gabungan melakukan pembasahan setelah karhutla (Dok BPBD Jatim). - Image

Ilustrasi petugas gabungan melakukan pembasahan setelah karhutla (Dok BPBD Jatim).

JawaPos.com - Aksi Anggota DPRD Kabupaten Mempawah Choirussaib sempat viral di media sosial. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan (kahutla) di Kalimantan yang masih berlangsung, dia dengan sadar membakar lahan untuk menanam sawit. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pun buka suara.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi menegaskan bahwa tindakan tersebut sangat berisiko dan harus dihindari. Menurut dia, tidak seharusnya terjadi pembukaan lahan baru dengan cara membakar lahan. Melalui instruksi presiden (inpres), Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengeluarkan larangan.

“Membakar lahan membuka lahan di tengah musim El Nino ini sangat sangat-sangat harus dihindari,” kata Ristianto dikutip pada Rabu (23/9).

Atas kabar viral tersebut, Ristianto menyatakan bahwa pihaknya akan memeriksa kembali lahan yang dibakar termasuk kawasan hutan negara atau di luar kawasan hutan negara. Sebab, itu berkaitan dengan wewenang penindakan terhadap anggota DPRD tersebut.

”Kalau itu ada di dalam kawasan hutan negara, tentunya akan kami tindak lanjuti secara hukum yang berlaku di bawah UU 41 Kehutanan. Lalu, kalau lokasi di luar kawasan hutan tentunya APL kalau statusnya HGU itu akan menjadi ranahnya pemerintah daerah,” terang dia.

Ristianto pun menegaskan bahwa tindakan anggota DPRD Mempawah tersebut bisa memperburuk karhutla yang masih terjadi. Dia mengingatkan, pemerintah daerah di enam provinsi prioritas penanganan karhutla sudah sepakat untuk bersama-sama melakukan penanggulangan, termasuk upaya pencegahan.

”Ada juga arahan dari Menteri Lingkungan Hidup bahwa kali ini kita minta semua pihak. Bahkan pemerintah (lewat intruksi) presiden, seluruh pihak untuk tidak melakukan pembakaran lahan,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, aksi seorang anggota DPRD Mempawah bernama Choirussaib viral karena membakar lahan miliknya di daerah Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar). Tujuannya untuk ditanami sawit. Dalam video yang diunggah akun Instagram @anakponti_channel, dia sempat menjelaskan bahwa pembakaran dilakukan untuk membersihkan lahan yang sebelumnya telah terbakar.

Editor: Diar Candra
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