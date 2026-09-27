Inovasi Drone EagleEye Disiapkan Kemenhut Sebagai Solusi Penanganan Karhutla

Ilustrasi drone militer.
JawaPos.com - Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan mengembangan teknologi untuk membantu proses pencarian dan penyelamatan (SAR) serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Inovasi itu bernama EagleEye Tactical SAR System.
Dikutip dari Antara pada Minggu (27/9), inovasi Balai Besar KSDA Sulsel itu berhasil meraih Juara I Open Tournament Piala Panglima TNI 2026 kategori Pengembangan Drone Militer, SAR dan Bantuan Bencana.
Inovasi EagleEye Tactical SAR System ini dikembangkan sebagai platform Drone Command Center untuk pemantauan taktis secara actual. Selain itu, teknologi ini juga mengintegrasikan penginderaan jauh drone dengan analisis kecerdasan buatan (AI).
"Inovasi ini menunjukkan bahwa teknologi drone dan kecerdasan buatan dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan di lapangan, baik dalam pencarian dan penyelamatan, penanganan karhutla, maupun perlindungan satwa liar," ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Inovasi tersebut difokuskan untuk mengoptimalkan misi pencarian dan penyelamatan atau SAR.
Selain itu, EagleEye juga dapat mendukung penanganan karhutla melalui pemantauan titik api dan ketebalan asap, identifikasi petugas pemadam api, serta identifikasi satwa liar berbasis AI.
EagleEye Tactical SAR System mengintegrasikan dua metode pemrosesan AI, yakni Cloud AI Server untuk analisis dengan presisi tinggi dan Local Edge AI Agent untuk mempercepat analisis di wilayah dengan kondisi bencana berat atau keterbatasan konektivitas.
Sistem itu juga dilengkapi modul pemrosesan citra malam hari berbasis Python, analisis video pasca-penerbangan, serta distribusi alert taktis dengan latensi rendah.
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