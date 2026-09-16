2.000 Pegawai Kementerian PU Main Judol, Transaksi Rp 12 Miliar Lebih

Ilustrasi judi online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat lebih dari 81 ribu frekuensi transaksi judi online, dengan total transaksi lebih dari Rp 12 miliar sepanjang periode 2024–2025.
Transaksi itu tercatat dilakukan oleh 2.000 pegawai Kementerian PU, dan saat ini sebagian telah diberikan sanksi.
Sebagian lagi masih dalam proses penjatuhan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penanganan judi online di lingkungan Kementerian PU menjadi upaya menjaga kepercayaan publik terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan institusi Kementerian PU.
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“Kementerian PU mengelola pekerjaan dan anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu saya menuntut orang-orang di dalamnya memiliki disiplin dan integritas yang sepadan dengan tanggung jawab tersebut,” kata Dody dalam keterangannya, dikutip Rabu (16/9).
Ia memastikan penanganan dilakukan tidak hanya melalui penegakan disiplin, tetapi juga dengan memperkuat pembinaan dan langkah-langkah pencegahan di lingkungan Kementerian PU.
Sebab, judi online bukan lagi sekadar persoalan pribadi, mengingat dampaknya terhadap kehidupan keluarga, kondisi sosial, serta kinerja dan kedisiplinan pegawai.
Sekjen Kementerian PU Apri Artoto mengatakan, temuan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya untuk memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan internal pegawai.
“Selain melakukan penanganan terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami juga melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pembinaan pegawai,” tutur Apri.
Pihaknya akan melihat area mana yang perlu diperkuat, bagaimana pembinaan bisa dilakukan secara lebih efektif, serta apa saja langkah-langkah pencegahan yang perlu ditingkatkan.
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