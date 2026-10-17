Anton RIIZE Bakal Punya Podcast Solo di Spotify, Ini Konsep TON-AIR

anton (x @tang_kira)

JawaPos.com - Anton RIIZE, bersiap menunjukkan sisi lain dirinya melalui program podcast solo bertajuk TON-AIR. Podcast eksklusif Spotify ini dijadwalkan tayang perdana pada 20 Oktober 2026.

Melalui program tersebut, Anton akan berkomunikasi dengan pendengar dari berbagai negara lewat cerita personal, obrolan seputar kehidupan, dan rekomendasi musik yang sesuai dengan pengalaman mereka.

Menurut laporan allkpop, TON-AIR akan terdiri dari enam episode. Episode baru dijadwalkan hadir setiap dua minggu sekali pada hari Selasa.

Dalam setiap episode, Anton akan membacakan beragam cerita serta persoalan yang dikirimkan pendengar, kemudian membagikan pandangannya dan memilih lagu yang dianggap sesuai dengan kisah tersebut.

Format ini diharapkan memberikan kesempatan bagi penggemar untuk mengenal pemikiran dan kepribadiannya lebih dekat.

Anton tidak hanya bertugas sebagai pembawa acara, tetapi juga menciptakan lagu tema khusus untuk podcast tersebut. Kontribusi ini memperlihatkan keterlibatannya dalam membangun identitas TON-AIR.

Sebelumnya, Anton juga dikenal kerap membagikan playlist berisi lagu-lagu favoritnya kepada penggemar, dengan pilihan musik yang beragam, mulai dari lagu akustik hingga musik dansa yang energik.

Kehadiran TON-AIR menjadi kesempatan bagi Anton untuk memperluas aktivitasnya di luar penampilan bersama RIIZE.

Melalui pendekatan yang lebih santai dan personal, ia dapat berbagi selera musik sekaligus menanggapi pengalaman para pendengar. Konsep tersebut juga memungkinkan penggemar menikmati sisi Anton yang berbeda dari aktivitasnya di atas panggung.

Di tengah persiapan proyek solonya, RIIZE juga bersiap merilis single terbaru pada 26 Oktober 2026. Jadwal tersebut membuat Oktober menjadi periode yang menarik bagi Anton dan para penggemar grup tersebut.