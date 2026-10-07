BABYMONSTER Tembus 9 Juta Pengikut dan Hampir 3 Miliar Streaming di Spotify, Tercepat di Generasi 5

JawaPos.com - BABYMONSTER kembali mencetak pencapaian besar di platform musik global. Grup K-pop generasi kelima tersebut kini memiliki lebih dari 9 juta pengikut di Spotify, sekaligus menjadi grup generasi kelima yang disebut mencapai angka tersebut dalam waktu tercepat.

Pencapaian itu tercatat pada 27 September 2026, sekitar dua tahun enam bulan setelah BABYMONSTER resmi debut pada 1 April 2024. Pertumbuhan pengikut tersebut memperlihatkan kuatnya daya tarik grup yang berada di bawah naungan YG Entertainment, terutama di kalangan pendengar musik global.

Bukan hanya jumlah pengikut yang meningkat, katalog musik BABYMONSTER juga terus menunjukkan performa positif. Hingga kini, setidaknya tujuh lagu mereka telah melewati 100 juta streaming di Spotify.

Beberapa di antaranya adalah lagu debut grup, "BATTER UP", "SHEESH" dan "DRIP". Secara keseluruhan, seluruh lagu BABYMONSTER yang telah dirilis berhasil mengumpulkan hampir 3 miliar streaming di Spotify.

Performa tersebut menjadi salah satu indikator pertumbuhan BABYMONSTER di tengah persaingan ketat grup K-pop generasi baru. Sejak debut, grup beranggotakan Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora, dan Chiquita itu memang agresif memperluas basis penggemarnya melalui musik, konten digital, hingga aktivitas panggung internasional.

Popularitas BABYMONSTER juga terlihat dari sejumlah platform media sosial lainnya. Kanal YouTube resmi mereka telah memiliki sekitar 13,3 juta pelanggan dengan total penayangan kumulatif menembus 10 miliar views.

Angka tersebut menempatkan BABYMONSTER sebagai salah satu girl group K-pop dengan basis penonton terbesar di YouTube. Sementara itu, akun TikTok mereka telah mengumpulkan sekitar 14,2 juta pengikut dan Instagram mencapai 10,3 juta pengikut.

Capaian di berbagai platform digital tersebut semakin memperkuat posisi BABYMONSTER sebagai salah satu grup perempuan K-pop generasi kelima dengan pertumbuhan paling menonjol.