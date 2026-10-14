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Abdul Rahman
Rabu, 14 Oktober 2026 | 17.56 WIB

Album BTS 'ARIRANG' Tembus 5 Miliar Streaming di Spotify dalam 7 Bulan

BTS berhasil mencetak sejarah baru setelah Tur ARIRANG berhasil mengumpulkan pendapatan bernilai fantastis lebih dari USD 500 juta. (Allkpop) - Image

BTS berhasil mencetak sejarah baru setelah Tur ARIRANG berhasil mengumpulkan pendapatan bernilai fantastis lebih dari USD 500 juta. (Allkpop)

JawaPos.com - Album terbaru BTS, ARIRANG, mencatat pencapaian besar di industri musik global setelah menembus 5 miliar streaming di Spotify pada 14 Oktober 2026, sebagaimana dilansir dari Allkpop. Capaian tersebut menjadikan album studio kelima grup K-pop asal Korea Selatan itu sebagai album dengan jumlah streaming tertinggi di antara album yang dirilis sepanjang 2026.

Big Hit Music mengumumkan pencapaian tersebut pada Rabu (14/10). Berdasarkan data yang disampaikan agensi, ARIRANG unggul sekitar 2 miliar streaming dari album studio ketiga Olivia Rodrigo, you seem pretty sad for a girl so in love, yang berada di posisi berikutnya.

Rekor ini memperlihatkan besarnya antusiasme pendengar terhadap kembalinya BTS melalui album penuh setelah penantian selama sekitar tiga tahun sembilan bulan.

Seluruh 14 Lagu ARIRANG Tembus 200 Juta Streaming

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Kesuksesan ARIRANG yang dirilis pada 20 Maret 2026 tidak hanya terlihat dari total streaming album, tetapi juga dari performa setiap lagu di dalamnya.

Seluruh 14 lagu dalam album tersebut telah melewati angka 200 juta streaming di Spotify. Salah satunya adalah "No. 29", lagu yang menggunakan suara Lonceng Suci Raja Seongdeok sebagai elemen musikalnya.

Sementara itu, "SWIM" sebagai lagu utama mendekati angka 1 miliar streaming. Performa lagu itu menjadi salah satu faktor penting di balik pencapaian album ARIRANG di platform musik digital.

Konsistensi jumlah pendengar pada seluruh lagu menunjukkan bahwa perhatian penggemar tidak hanya terpusat pada singel utama. Lagu-lagu lain dalam album juga mampu menarik pendengar dalam jumlah besar.

ARIRANG Catat Rekor Sejak Hari Pertama Rilis

BTS merilis ARIRANG pada 20 Maret 2026. Sejak hari pertama, album tersebut langsung mencatat respons besar dengan mengumpulkan lebih dari 110 juta streaming di Spotify dalam 24 jam.

Pada hari yang sama, seluruh 14 lagu dalam album itu menempati 14 posisi teratas tangga lagu Spotify Daily Top Songs Global. "SWIM" berada di peringkat pertama dengan sekitar 14 juta streaming harian, yang menurut laporan tersebut menjadi rekor tertinggi untuk lagu yang dirilis pada 2026.

Editor: Abdul Rahman
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