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Risma Azzah Fatin
Senin, 5 Oktober 2026 | 21.59 WIB

Alex Rins Ungkap Peluang Kembali ke MotoGP Setelah Pensiun pada Musim 2027

Alex Rins (Crash) - Image

Alex Rins (Crash)

JawaPos.com – Alex Rins berencana mengakhiri kiprahnya sebagai pembalap MotoGP penuh waktu pada akhir musim ini, tetapi tidak menutup kemungkinan kembali pada 2027.

Dilansir dari laman Crash pada Minggu (4/10), pembalap asal Spanyol itu mengaku masih akan mempertimbangkan tawaran untuk kembali berlaga jika ada tim yang menghubunginya pada pertengahan musim mendatang.

Menurut Rins, kesempatan mengendarai motor MotoGP tetap menjadi sesuatu yang istimewa sehingga peluang kembali ke lintasan tidak sepenuhnya tertutup.

Rins juga mengungkapkan kekecewaannya karena Yamaha tidak memberinya kesempatan menjajal prototipe 850cc dan ban Pirelli dalam uji coba di Red Bull Ring.

Rins sebenarnya sangat ingin merasakan langsung motor dengan regulasi baru sebagai gambaran perkembangan MotoGP menjelang 2027.

Namun, Yamaha memilih menurunkan Toprak Razgatlioglu, Jack Miller, Izan Guevara, dan Augusto Fernandez dalam pengujian tersebut.

Untuk saat ini, Rins masih fokus menjalani Grand Prix Jepang yang menjadi salah satu penampilan terakhirnya sebagai pembalap MotoGP penuh waktu.

Rins bertekad memberikan kemampuan terbaik bersama Yamaha, meskipun motor V4 yang dikendarainya masih belum mampu bersaing secara maksimal dan hasil terbaiknya musim ini hanya finis di posisi kesembilan.

Jika kesempatan kembali ke MotoGP benar-benar datang pada 2027, Rins menegaskan bahwa dirinya akan mempertimbangkannya.

Editor: Candra Mega Sari
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