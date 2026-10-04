Marc Marquez Juara MotoGP Jepang 2026

Marc Marquez tampil dominan dan meraih kemenangan sprint ke-22 di MotoGP setelah finis terdepan di Sirkuit Motegi. (MotoGP.com)
JawaPos.com - Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez memenangi MotoGP Jepang 2026 di Sirkuit Mobility Resort Motegi, Minggu, setelah membukukan waktu 41 menit 31,467 detik dalam 24 lap perlombaan.
Laman MotoGP menyatakan pembalap asal Spanyol itu berhasil mengemas 25 poin guna memperkecil selisih dua poin dengan pemuncak klasemen sementara, Jorge Martin.
Sehari sebelumnya, Sabtu (3/10), mantan pembalap Repsol Honda itu juga memenangi Sprint Race, sehingga mendapatkan tambahan 12 poin penting dalam perburuan gelar melawan duo Aprilia Racing yakni Jorge Martin dan Marco Bezzecchi yang masing-masing berada di peringkat pertama serta ketiga. Marquez mengemas total 331 poin, sedangkan Martin dan Bezzecchi masing-masing mencatatkan 333 serta 284 poin.
Saat balapan di Motegi, Martin memulai balapan di pole position ditemani Marquez serta Pedro Acosta (Red Bull KTM) di urutan kedua dan ketiga.
Balapan berlangsung ketat bagi kedua pembalap terdepan. Sementara posisi ketiga secara perlahan namun pasti berhasil direbut oleh Bezzecchi. Pada akhirnya, podium menjadi milik Marc Marquez, Jorge Martin (+1,363 detik), dan Marco Bezzecchi (+2,252 detik).
Selain ketiga pembalap teratas dalam GP tersebut, Enea Bastianini (Red Bull KTM) menempati urutan keempat, diikuti Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse) di posisi kelima.
Ai Ogura (SuperFile Trackhouse), Pedro Acosta, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing), Luca Marini (Honda HRC Castrol), melengkapi posisi keenam sampai dengan ke-10.
Sementara itu, dua pembalap yakni Alex Marquez (BK8 Gresini Racing) dan Diogo Moreira (Pro Honda LCR), masing-masing gagal menyelesaikan balapan setelah lap ke-18 serta kedelapan dalam GP tersebut.
GP Jepang merupakan seri ke-16 dari 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Indonesia pada 9-11 Oktober.
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