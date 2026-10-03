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Sabtu, 3 Oktober 2026 | 15.15 WIB

MotoGP: Alex Marquez Pecahkan Rekor di Aspal Baru Motegi, Catat Waktu 1 Menit 42,811 Detik

Alex Marquez memecahkan rekor lap Sirkuit Motegi dengan catatan 1 menit 42,811 detik pada sesi practice MotoGP Jepang. (Instagram/@alexmarquez73) - Image

Alex Marquez memecahkan rekor lap Sirkuit Motegi dengan catatan 1 menit 42,811 detik pada sesi practice MotoGP Jepang. (Instagram/@alexmarquez73)

JawaPos.com  - Alex Marquez langsung memecahkan rekor lap Sirkuit Motegi pada hari pertama MotoGP Jepang. Pembalap Gresini Ducati itu menjadi yang tercepat dalam sesi practice, Jumat (2/10), dengan catatan waktu 1 menit 42,811 detik.

Alex mencatatkan rekor tersebut di atas aspal baru Motegi. Dia lebih cepat 0,100 detik dari rekor sebelumnya yang dicatat Francesco Bagnaia pada kualifikasi GP Jepang 2025.

Menariknya, Marc Marquez, yang berada di posisi ketiga, juga mencatat waktu sama persis dengan rekor lama Bagnaia, yakni 1 menit 42,911 detik.

“Kami lebih banyak menggunakan ban medium hari ini untuk mencari setelan. Besok (Sabtu) pagi kami akan lebih fokus pada ban soft,” kata Alex seusai practice dikutip dari laman resmi Gresini Ducati.

“Untuk balapan, ban medium juga masih menjadi salah satu pilihan.”

Hasil practice tersebut menjadi sinyal apik bagi Alex dan tim. Apalagi, karakter Motegi biasanya tidak terlalu menguntungkan Gresini.

Namun, grip yang lebih tinggi berkat aspal baru tahun ini justru memberi dampak positif.

“Kami merasa lebih nyaman kali ini. Grip di lintasan sangat bagus dan itu banyak membantu kami,” kata Alex.

Namun, hasil tersebut belum menjadi jaminan. Sebab, seluruh pembalap masih akan menjalani sesi latihan terakhir pada Sabtu pagi ini, sebelum kemudian menjalani kualifikasi.

“Semua pembalap pasti akan lebih cepat. Kami juga harus meningkatkan performa,” tegas Alex.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran, Gresini Ducati
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