Fabio Quartararo Disebut Semakin Tegang dengan Yamaha Sepanjang MotoGP 2026

JawaPos.com – Hubungan Fabio Quartararo dengan manajemen Yamaha MotoGP menjadi lebih tegang sepanjang musim 2026, menurut pengakuan Manajer Tim Massimo Meregalli.

Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (2/10), Meregalli mengatakan hubungannya dengan Quartararo menjadi sedikit lebih dingin dibandingkan sebelumnya, meskipun keduanya tetap bekerja secara profesional.

Ketegangan tersebut terjadi ketika Quartararo mengalami frustrasi terhadap perkembangan motor Yamaha V4 dan telah memutuskan bergabung dengan Honda untuk musim 2027.

Ketegangan sempat meningkat setelah Grand Prix Aragon ketika Quartararo menyatakan tidak akan lagi membantu pengembangan motor Yamaha 2027.

Pernyataan itu muncul setelah Yamaha tidak mengizinkannya menguji ban Pirelli seusai Grand Prix Austria, tetapi situasi kemudian mereda setelah kedua pihak melakukan pembicaraan.

Quartararo akhirnya kembali menjalani pengujian komponen pengembangan Yamaha di Red Bull Ring.

Meregalli memastikan Yamaha tetap akan memberikan dukungan kepada Quartararo hingga akhir musim 2026 meskipun sang pembalap akan meninggalkan tim.