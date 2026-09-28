Tak Hanya Air Putih, 10 Minuman Ini Bisa Jadi Pilihan untuk Menjaga Kesehatan Usus

JawaPos.com – Kesehatan usus memiliki kaitan erat dengan kondisi tubuh secara keseluruhan. Organ pencernaan ini tidak hanya berfungsi mengolah makanan, tetapi juga berhubungan dengan penyerapan zat gizi dan sistem kekebalan tubuh.
Di dalam saluran pencernaan terdapat mikrobioma, yaitu kumpulan mikroorganisme yang hidup dan berinteraksi dengan tubuh. Keseimbangan mikrobioma dapat mendukung proses pencernaan sekaligus membantu menjaga kondisi tubuh tetap optimal.
Dilansir dari NDTV, sejumlah minuman dapat menjadi pilihan untuk mendukung kesehatan sistem pencernaan. Berikut 10 di antaranya:
Buttermilk merupakan produk susu yang telah melalui proses fermentasi. Minuman ini mengandung probiotik dan kalsium yang dapat mendukung fungsi pencernaan serta membantu menjaga keberadaan bakteri baik di dalam usus.
Mengonsumsinya juga disebut dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman seperti kembung pada sebagian orang.
Jahe telah lama digunakan sebagai bahan alami untuk membantu memberikan rasa nyaman pada sistem pencernaan. Kandungan senyawa di dalamnya memiliki sifat anti-inflamasi.
Secangkir teh jahe dapat menjadi pilihan ketika mengalami mual atau gangguan pencernaan ringan. Minuman hangat ini juga cocok dikonsumsi sebagai bagian dari pola hidup yang memperhatikan kesehatan pencernaan.
Teh hijau dikenal memiliki kandungan antioksidan, termasuk katekin. Senyawa tersebut berperan dalam membantu melindungi sel dari stres oksidatif.
Mengonsumsi teh hijau secara rutin dalam jumlah yang wajar juga dikaitkan dengan dukungan terhadap keseimbangan mikrobioma dan kesehatan saluran pencernaan.
Biji adas sering digunakan untuk membantu mengatasi keluhan pencernaan seperti gas dan perut kembung. Salah satu senyawa yang terdapat di dalamnya adalah anetol.
Air rendaman biji adas dapat dikonsumsi sebagai minuman herbal. Secara tradisional, minuman ini digunakan untuk membantu membuat perut terasa lebih nyaman dan mendukung proses pencernaan.
Kefir merupakan minuman hasil fermentasi yang mengandung mikroorganisme hidup. Karena itu, minuman ini kerap menjadi salah satu pilihan bagi orang yang ingin menambahkan makanan atau minuman fermentasi ke dalam pola makan.
Selain berkaitan dengan kesehatan pencernaan, kefir juga mengandung sejumlah nutrisi, termasuk vitamin B, vitamin K2, dan berbagai mineral.
Air kelapa merupakan minuman yang mengandung elektrolit dan dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Hidrasi yang cukup penting untuk mendukung berbagai fungsi tubuh, termasuk proses pencernaan.
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