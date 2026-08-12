BAB Tidak Lancar? Ini 9 Makanan Berserat yang Baik untuk Kesehatan Usus

JawaPos.com – Sembelit merupakan salah satu masalah pencernaan yang cukup mengganggu. Kondisi ini dapat ditandai dengan frekuensi buang air besar yang lebih jarang, feses keras atau kering, hingga rasa tidak tuntas setelah BAB.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi dan mencegah sembelit adalah memperhatikan asupan serat. Serat membantu membuat feses lebih lunak dan mudah dikeluarkan. Namun, peningkatan serat sebaiknya dilakukan secara bertahap dan diikuti dengan konsumsi cairan yang cukup agar serat dapat bekerja dengan baik.

Dilansir dari HealthShots, sejumlah makanan kaya serat dapat menjadi pilihan untuk mendukung kesehatan pencernaan. Berikut di antaranya.

1. Biji-bijian utuh Biji-bijian utuh atau whole grains merupakan salah satu sumber serat yang baik. Contohnya antara lain roti gandum utuh, pasta gandum utuh, oatmeal, dan sereal bekatul.

Memasukkan sumber biji-bijian utuh ke dalam menu sehari-hari dapat membantu memenuhi kebutuhan serat sekaligus mendukung fungsi saluran pencernaan.

2. Oat Oat menjadi pilihan populer untuk sarapan sekaligus sumber serat. Kandungan serat di dalamnya dapat membantu menjaga keteraturan buang air besar.

HealthShots juga menyebut beta-glukan dalam oat berperan dalam mendukung kesehatan pencernaan. Agar manfaatnya lebih optimal, oat dapat dipadukan dengan buah-buahan atau bahan makanan kaya serat lainnya.

3. Beras merah Mengganti sebagian konsumsi nasi putih dengan beras merah dapat menjadi salah satu cara menambah asupan serat.

Sebagai bagian dari kelompok biji-bijian utuh, beras merah memiliki kandungan serat yang membantu mendukung pergerakan sistem pencernaan. HealthShots memasukkan beras merah sebagai salah satu makanan yang dapat membantu mengatasi sembelit.