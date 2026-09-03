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Kamis, 3 September 2026 | 20.54 WIB

Pencernaan Sering Bermasalah? Lakukan 6 Cara Sederhana Ini untuk Menjaga Kesehatan Usus

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ilustrasi asupan makanan memperkuat mikrobioma usus / Pexels

JawaPos.com - Gangguan pencernaan seperti perut kembung, begah, hingga buang air besar yang tidak teratur kerap dianggap sebagai keluhan sepele.

Padahal, usus sering kali disebut sebagai otak kedua manusia karena perannya yang sangat vital dalam menyerap nutrisi, mengatur sistem kekebalan tubuh, hingga mempengaruhi suasana hati (mood).

Keseimbangan mikrobioma usus berhubungan langsung dengan penurunan peradangan sistemik dan efisiensi metabolisme

Melansir dari laman Yourtango pada Kamis (03/09), kesehatan usus sangat dipengaruhi oleh pola makan dan gaya hidup harian.

Menerapkan perubahan sederhana pada asupan nutrisi dapat memberikan dampak besar dalam memperbaiki mikrobioma usus dan mengembalikan kelancaran sistem pencernaan.

Studi gastroenterologi menyebutkan bahwa konsumsi serat larut, senyawa antioksidan, dan makanan terfermentasi secara teratur mampu meningkatkan populasi bakteri baik (Lactobacillus dan Bifidobacterium).

Kondisi mikrobioma yang seimbang ini terbukti secara klinis memperkuat dinding usus, mengoptimalkan penyerapan nutrisi, serta menekan risiko gangguan pencernaan kronis.

Berikut adalah 6 cara sederhana untuk menjaga kesehatan usus yang dapat Anda terapkan mulai hari ini:

1. Perbanyak konsumsi makanan kaya serat

Editor: Setyo Adi Nugroho
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