Sering Kembung? Ini 5 Makanan yang Baik untuk Menjaga Kesehatan Usus

ilustrasi makanan untuk kesehatan pencernaan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Gangguan pencernaan seperti sembelit dan perut kembung sering kali mengganggu aktivitas sehari-hari. Sembelit ditandai dengan frekuensi buang air besar yang berkurang atau sulit dikeluarkan, sedangkan kembung menimbulkan sensasi penuh, begah, atau perut terasa membesar.
Salah satu cara sederhana untuk membantu mengurangi keluhan tersebut adalah dengan memperbaiki pola makan. Mengonsumsi makanan yang kaya serat, mengandung banyak air, serta nutrisi pendukung pencernaan dapat membantu menjaga fungsi usus tetap optimal.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima makanan yang dikenal baik untuk membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan.
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Biji chia merupakan salah satu sumber serat yang sangat baik. Dalam setiap satu ons atau sekitar 28 gram, biji chia mengandung kurang lebih 10 gram serat.
Serat membantu meningkatkan volume feses sehingga lebih mudah melewati saluran pencernaan. Dengan begitu, buang air besar menjadi lebih lancar dan risiko sembelit dapat berkurang.
Jahe telah lama dimanfaatkan sebagai bahan alami untuk membantu meredakan berbagai gangguan pencernaan. Kandungan senyawa antiinflamasi di dalamnya dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman akibat perut kembung.
Selain itu, jahe juga dipercaya mampu meningkatkan pergerakan lambung sehingga makanan lebih cepat diproses di saluran pencernaan. Kondisi ini dapat membantu sistem pencernaan bekerja lebih efisien.
Sayuran hijau seperti bayam dan kangkung mengandung kombinasi serat dan air yang sangat baik bagi kesehatan usus.
Serat berfungsi membantu memperlancar proses pencernaan, sedangkan kandungan airnya membantu melunakkan feses sehingga lebih mudah dikeluarkan. Konsumsi sayuran hijau secara rutin juga dapat membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus.
Apel mengandung pektin, yaitu serat larut yang berperan dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan.
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