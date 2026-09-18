Punya Banyak Kegunaan, Ini 6 Manfaat Minyak Kelapa untuk Tubuh dan Kulit

JawaPos.com – Minyak kelapa telah lama dikenal sebagai salah satu bahan alami yang memiliki beragam kegunaan. Selain digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, minyak kelapa juga kerap dimanfaatkan sebagai bagian dari perawatan tubuh.

Kandungan asam lemak, termasuk asam laurat, serta komponen lain di dalamnya membuat minyak kelapa banyak diperbincangkan dalam kaitannya dengan kesehatan dan perawatan kulit maupun rambut.

Namun, manfaat minyak kelapa tidak berarti dapat menggantikan pengobatan medis. Penggunaannya juga perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing orang.

Dilansir dari laman Halodoc dan Alodokter, berikut enam manfaat minyak kelapa yang perlu diketahui.

1. Membantu Mendukung Sistem Kekebalan Tubuh Salah satu kandungan yang banyak ditemukan dalam minyak kelapa adalah asam laurat. Di dalam tubuh, asam lemak ini dapat diubah menjadi monolaurin.

Monolaurin diketahui memiliki aktivitas antimikroba dan antivirus. Kandungan tersebut menjadi salah satu alasan minyak kelapa kerap dikaitkan dengan kemampuan tubuh dalam menghadapi mikroorganisme tertentu.

Meski demikian, konsumsi minyak kelapa tidak dapat dianggap sebagai pengganti pola makan bergizi atau pengobatan untuk infeksi.

2. Mendukung Kesehatan Pencernaan Minyak kelapa juga sering dikaitkan dengan kesehatan sistem pencernaan. Kandungan lemak tertentu di dalamnya relatif mudah diproses oleh tubuh.

Asam laurat yang memiliki sifat antimikroba juga disebut dapat membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme di dalam saluran pencernaan.