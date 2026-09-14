Essence Bukan Sekadar Pelengkap, Ini 5 Manfaatnya untuk Kulit

JawaPos.com – Essence menjadi salah satu produk yang cukup populer dalam rangkaian perawatan kulit. Teksturnya yang ringan membuat produk ini mudah diaplikasikan dan umumnya digunakan setelah membersihkan wajah, sebelum produk skincare lainnya.

Kehadiran essence dalam rutinitas perawatan kulit terutama ditujukan untuk memberikan hidrasi sekaligus membantu mempersiapkan kulit menerima produk berikutnya. Meski demikian, manfaat yang diperoleh dapat berbeda-beda tergantung kandungan dan jenis essence yang digunakan.

Dilansir dari Alodokter dan Halodoc, berikut sejumlah manfaat essence yang dapat membantu menjaga kesehatan kulit wajah.

1. Membantu Membuat Tekstur Kulit Lebih Halus Salah satu alasan essence banyak digunakan adalah kemampuannya dalam memberikan kelembapan pada kulit. Produk dengan kandungan tertentu, seperti hyaluronic acid atau peptida, dapat membantu kulit terasa lebih kenyal dan lembut.

Pemakaian secara rutin juga dapat membuat tampilan kulit terlihat lebih terawat. Namun, hasilnya tetap bergantung pada kandungan aktif yang terdapat dalam produk serta kondisi kulit masing-masing.

2. Membantu Mengurangi Minyak Berlebih Tidak semua essence hanya ditujukan untuk kulit kering. Beberapa formulasi dibuat untuk kulit berminyak atau kombinasi dengan menggunakan bahan yang dapat membantu mengontrol produksi sebum.

Kandungan seperti ekstrak teh hijau maupun salicylic acid dapat ditemukan pada produk tertentu. Jika ingin menggunakan essence dengan bahan aktif tersebut, pilih produk sesuai kondisi kulit dan gunakan secara bertahap untuk menghindari iritasi.

3. Menambah dan Mempertahankan Kelembapan Kulit Hidrasi menjadi salah satu manfaat utama yang biasanya ditawarkan essence. Kandungan seperti hyaluronic acid dapat membantu menarik air ke lapisan kulit sehingga wajah terasa lebih lembap.

Kulit yang cukup terhidrasi juga cenderung terlihat lebih kenyal dan tidak mudah terasa kering. Karena itu, essence dapat menjadi salah satu pilihan tambahan bagi orang yang memiliki masalah kulit kering atau dehidrasi.