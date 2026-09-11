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Jumat, 11 September 2026 | 21.31 WIB

Tiba-tiba Muncul di Kulit? Jangan Dibiarkan, Ruam Bisa Jadi Pertanda Bahaya Kesehatan

Stevens Johnson Syndrome./pexels.com - Image

Stevens Johnson Syndrome./pexels.com

JawaPos.com - Ruam pada kulit sering kali dianggap sebagai reaksi alergi ringan, gigitan serangga, atau iritasi biasa yang akan mereda dengan sendirinya.

Namun, tidak semua ruam yang muncul pada kulit sifat berbahaya dan sampai berdampak fatal pada kesehatan.

Kemunculan bercak atau perubahan pada kulit secara mendadak terkadang menjadi sinyal peringatan dini dari tubuh mengenai kondisi medis serius yang membutuhkan penanganan darurat.

Melansir dari laman The Ohio State University pada Rabu (09/09), beberapa jenis ruam kulit dapat menjadi indikator bahaya yang mengancam jiwa, seperti sindrom reaksi obat berat, infeksi bakteri sistemik, hingga gangguan imunologis fatal.

Mengenali tanda-tanda ruam yang tidak biasa sangat krusial agar tindakan medis dapat segera dilakukan.

Ruam kulit yang berpotensi fatal seringkali melibatkan nekrosis epidermis atau reaksi inflamasi sistemik skala besar.

Ruam kulit seperti Stevens Johnson Syndrome (SJS) dan Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) menyebabkan kerusakan masif pada fungsi skin barrier.

Kerusakan ini memicu lonjakan kehilangan cairan tubuh (transepidermal water loss / TEWL) serta meningkatkan risiko sepsis secara signifikan.

Identifikasi dini dan penanganan intensif terbukti secara klinis menjadi faktor penentu utama dalam menyelamatkan nyawa pasien.

Berikut adalah beberapa tanda bahaya pada ruam kulit yang wajib Anda waspadai dan tidak boleh dibiarkan:

Editor: Hanny Suwindari
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