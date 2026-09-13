Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 14 September 2026 | 02.20 WIB

Jangan Biarkan Polusi Merusak Kulit, Lakukan 5 Perawatan Ini

5 Cara Atasi Kulit Wajah yang Kusam Akibat Terkena Paparan Polusi - Image

5 Cara Atasi Kulit Wajah yang Kusam Akibat Terkena Paparan Polusi

JawaPos.com – Paparan polusi menjadi salah satu hal yang sulit dihindari, terutama bagi orang yang memiliki banyak aktivitas di luar ruangan. Selain mengganggu kesehatan tubuh, paparan berbagai polutan juga dapat berdampak pada kondisi kulit.

Kulit yang sering terpapar polusi dapat mengalami berbagai masalah, seperti iritasi, peradangan, jerawat, hingga tanda-tanda penuaan. Wajah juga dapat terlihat lebih kusam ketika tidak dirawat dengan baik.

Karena itu, menjaga kebersihan dan kesehatan kulit menjadi bagian penting dari rutinitas sehari-hari. Perawatan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat membantu menjaga kondisi kulit tetap sehat.

Dilansir dari Alodokter dan Halodoc, berikut lima cara yang dapat dilakukan untuk membantu merawat kulit kusam akibat paparan polusi.

1. Bersihkan Wajah dengan Lembut

Membersihkan wajah setelah beraktivitas seharian merupakan langkah dasar yang tidak sebaiknya dilewatkan.

Debu, kotoran, sisa tabir surya, dan riasan yang menempel pada kulit perlu dibersihkan agar tidak menumpuk. Namun, hindari membersihkan wajah secara berlebihan atau menggunakan produk yang terlalu keras.

Sabun dengan kandungan yang membuat kulit sangat kering maupun scrub kasar dapat memicu iritasi pada sebagian orang. Pilih pembersih wajah yang sesuai dengan jenis kulit dan gunakan secara lembut.

2. Kurangi Paparan Asap Rokok

Asap rokok merupakan salah satu sumber polusi yang dapat ditemukan di berbagai lingkungan.

Selain berdampak buruk terhadap kesehatan secara umum, paparan asap rokok juga dapat memengaruhi kondisi kulit dan berkontribusi terhadap proses penuaan kulit.

Jika memungkinkan, hindari berada terlalu lama di area yang dipenuhi asap rokok. Mengurangi paparan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi kulit, tetapi juga membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tiba-tiba Muncul di Kulit? Jangan Dibiarkan, Ruam Bisa Jadi Pertanda Bahaya Kesehatan - Image
Kesehatan

Tiba-tiba Muncul di Kulit? Jangan Dibiarkan, Ruam Bisa Jadi Pertanda Bahaya Kesehatan

Jumat, 11 September 2026 | 21.31 WIB

Sering Dilakukan Tanpa Sadar, Ini 5 Kebiasaan yang Bikin Skin Barrier Rusak - Image
Lifestyle

Sering Dilakukan Tanpa Sadar, Ini 5 Kebiasaan yang Bikin Skin Barrier Rusak

Senin, 7 September 2026 | 22.42 WIB

Polusi dan Sinar UV Bisa Ganggu Skin Barrier, Ini Cara Menjaga Ketahanan Kulit - Image
Kesehatan

Polusi dan Sinar UV Bisa Ganggu Skin Barrier, Ini Cara Menjaga Ketahanan Kulit

Senin, 7 September 2026 | 21.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore