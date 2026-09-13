Jangan Biarkan Polusi Merusak Kulit, Lakukan 5 Perawatan Ini

JawaPos.com – Paparan polusi menjadi salah satu hal yang sulit dihindari, terutama bagi orang yang memiliki banyak aktivitas di luar ruangan. Selain mengganggu kesehatan tubuh, paparan berbagai polutan juga dapat berdampak pada kondisi kulit.

Kulit yang sering terpapar polusi dapat mengalami berbagai masalah, seperti iritasi, peradangan, jerawat, hingga tanda-tanda penuaan. Wajah juga dapat terlihat lebih kusam ketika tidak dirawat dengan baik.

Karena itu, menjaga kebersihan dan kesehatan kulit menjadi bagian penting dari rutinitas sehari-hari. Perawatan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat membantu menjaga kondisi kulit tetap sehat.

Dilansir dari Alodokter dan Halodoc, berikut lima cara yang dapat dilakukan untuk membantu merawat kulit kusam akibat paparan polusi.

1. Bersihkan Wajah dengan Lembut Membersihkan wajah setelah beraktivitas seharian merupakan langkah dasar yang tidak sebaiknya dilewatkan.

Debu, kotoran, sisa tabir surya, dan riasan yang menempel pada kulit perlu dibersihkan agar tidak menumpuk. Namun, hindari membersihkan wajah secara berlebihan atau menggunakan produk yang terlalu keras.

Sabun dengan kandungan yang membuat kulit sangat kering maupun scrub kasar dapat memicu iritasi pada sebagian orang. Pilih pembersih wajah yang sesuai dengan jenis kulit dan gunakan secara lembut.

2. Kurangi Paparan Asap Rokok Asap rokok merupakan salah satu sumber polusi yang dapat ditemukan di berbagai lingkungan.

Selain berdampak buruk terhadap kesehatan secara umum, paparan asap rokok juga dapat memengaruhi kondisi kulit dan berkontribusi terhadap proses penuaan kulit.