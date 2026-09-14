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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 15 September 2026 | 00.33 WIB

8 Aktivitas yang Membuat Orang-orang Lebih Kuat Secara Mental

Ilustrasi orang yang kuat secara mental (magnific) - Image

Ilustrasi orang yang kuat secara mental (magnific)

JawaPos.com - Ingin memiliki mental lebih kuat? Delapan aktivitas sederhana ini dapat membantu melatih fokus, ketahanan diri, mengelola stres, dan menjaga kesehatan mental.

Memiliki mental yang kuat bukan berarti seseorang tidak pernah merasa sedih, takut, kecewa, atau stres. 

Justru, kekuatan mental lebih terlihat dari kemampuan seseorang untuk menghadapi berbagai tekanan tanpa membiarkan emosi sesaat sepenuhnya mengendalikan cara berpikir dan bertindak.

Menariknya, kekuatan mental tidak selalu dibangun melalui perubahan besar dalam hidup. 

Beberapa aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin dapat menjadi ruang untuk melatih konsentrasi, kesabaran, kemampuan memecahkan masalah, sekaligus memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat.

Informasi dalam artikel yang dirangkum dari laman YourTango ini, membahas sejumlah hobi atau aktivitas yang dikaitkan dengan kekuatan mental. 

YourTango menyoroti bahwa aktivitas seperti membaca, berolahraga, memecahkan teka-teki, berjalan di alam, meditasi, menjadi relawan, hingga membuat proyek DIY dapat memberikan manfaat bagi ketahanan psikologis seseorang.

Berikut delapan aktivitas yang dapat menjadi bagian dari kebiasaan untuk melatih mental agar lebih tangguh.

Editor: Novia Tri Astuti
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