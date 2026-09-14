8 Aktivitas yang Membuat Orang-orang Lebih Kuat Secara Mental

Ilustrasi orang yang kuat secara mental (magnific)
JawaPos.com - Ingin memiliki mental lebih kuat? Delapan aktivitas sederhana ini dapat membantu melatih fokus, ketahanan diri, mengelola stres, dan menjaga kesehatan mental.
Memiliki mental yang kuat bukan berarti seseorang tidak pernah merasa sedih, takut, kecewa, atau stres.
Justru, kekuatan mental lebih terlihat dari kemampuan seseorang untuk menghadapi berbagai tekanan tanpa membiarkan emosi sesaat sepenuhnya mengendalikan cara berpikir dan bertindak.
Menariknya, kekuatan mental tidak selalu dibangun melalui perubahan besar dalam hidup.
Beberapa aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin dapat menjadi ruang untuk melatih konsentrasi, kesabaran, kemampuan memecahkan masalah, sekaligus memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat.
Informasi dalam artikel yang dirangkum dari laman YourTango ini, membahas sejumlah hobi atau aktivitas yang dikaitkan dengan kekuatan mental.
YourTango menyoroti bahwa aktivitas seperti membaca, berolahraga, memecahkan teka-teki, berjalan di alam, meditasi, menjadi relawan, hingga membuat proyek DIY dapat memberikan manfaat bagi ketahanan psikologis seseorang.
Berikut delapan aktivitas yang dapat menjadi bagian dari kebiasaan untuk melatih mental agar lebih tangguh.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang
Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022