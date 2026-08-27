Sering Gugup dan Gelisah? Lakukan 9 Aktivitas Sederhana Ini Agar Hati Kembali Tenang

JawaPos.com – Rasa gugup, gelisah, dan ketegangan mental yang tinggi kerap menghampiri siapa saja di tengah riuk-pikuk kehidupan modern.

Ketika pikiran terasa penuh dan emosi memuncak, mencari cara yang cepat serta efektif untuk menenangkan diri menjadi kebutuhan yang sangat krusial bagi kesehatan mental.

Salah satu metode yang paling alami dan mudah dijangkau adalah melalui aktivitas atau hobi yang mengarahkan kembali fokus pikiran.

Melansir dari laman Yourtango pada Kamis (27/08), melakukan aktivitas fisik maupun kreatif secara teratur dapat membantu menetralkan sistem saraf yang tegang, meredakan kecemasan, dan mengembalikan kedamaian batin dengan cepat.

Secara ilmiah, keterlibatan aktif dalam hobi yang menyenangkan berhubungan langsung dengan penurunan hormon stres (kortisol) di dalam tubuh.

Studi dalam Journal of Positive Psychology, mengungkapkan bahwa melakukan kegiatan kreatif atau aktivitas terstruktur secara signifikan mampu meningkatkan emosi positif, meredakan ketegangan sistem saraf otonom, dan memperkuat fleksibilitas mental.

Aktivitas ini memberi kesempatan bagi otak untuk beristirahat dari lingkaran pikiran negatif.