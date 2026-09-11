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Leni Setya Wati
Sabtu, 12 September 2026 | 05.36 WIB

Choi Woojin Hentikan Aktivitas, TIOT Tetap Lanjutkan Kegiatan Grup

choi woo jin (x @soompi) - Image

choi woo jin (x @soompi)

JawaPos.com – Kabar kurang menyenangkan dari TIOT. Choi Woojin dipastikan mengambil hiatus tanpa batas waktu dan untuk sementara tidak akan mengikuti berbagai aktivitas resmi grup.

Keputusan tersebut diumumkan oleh agensi Redstart ENM pada 9 September 2026 setelah melalui proses diskusi dan pertimbangan yang cukup panjang.

Redstart ENM menjelaskan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Choi Woojin mengenai rencana aktivitas serta masa depannya selama beberapa waktu.

Setelah mempertimbangkan keinginan sang artis, rencana ke depan, serta berbagai kondisi yang ada, Choi Woojin akhirnya memutuskan untuk menghentikan aktivitas dan tidak berpartisipasi dalam agenda resmi TIOT yang akan datang.

Kontribusi Choi Woojin untuk proyek terbaru TIOT tetap dapat dinikmati penggemar. Ia telah menyelesaikan proses rekaman bagian vokalnya untuk album yang sedang dipersiapkan sekaligus menjalani syuting video musik.

Karena itu, bagian yang telah dikerjakannya akan tetap dimasukkan ke dalam musik, video musik, serta sejumlah konten yang sebelumnya sudah direkam.

Menurut laporan Soompi, Choi Woojin tidak akan mengikuti jadwal baru setelah keputusan hiatus tersebut, termasuk tampil di program musik, acara siaran lainnya, maupun proses syuting konten tambahan.

Redstart ENM menegaskan bahwa keputusan ini bukan sesuatu yang diambil secara mendadak, melainkan hasil dari pembicaraan panjang antara kedua pihak.

Editor: Novia Tri Astuti
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