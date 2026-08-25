Haruna Billlie Hentikan Sementara Seluruh Aktivitas karena Kondisi Kesehatan

haruna billie (x @viraltakes)
JawaPos.com – Kabar kurang menyenangkan datang dari Haruna Billlie. Sang idol dipastikan akan menghentikan sementara seluruh aktivitasnya setelah agensi MYSTIC STORY mengumumkan bahwa Haruna membutuhkan waktu untuk beristirahat demi memulihkan kondisi kesehatannya. Pengumuman tersebut disampaikan pada 22 Agustus 2026 dan menjadi perhatian para penggemar Billlie.
MYSTIC STORY menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pendapat dokter yang menyarankan Haruna mendapatkan istirahat dan stabilitas yang cukup.
Setelah berdiskusi secara mendalam dengan sang artis, agensi memilih menempatkan kesehatan Haruna sebagai prioritas utama. MYSTIC STORY juga berjanji memberikan dukungan dan perawatan terbaik agar Haruna dapat kembali pulih sepenuhnya.
Selama Haruna menjalani masa pemulihan, Billlie akan tetap melanjutkan aktivitas sebagai grup beranggotakan enam orang. Keenam member yang akan menjalankan jadwal resmi grup untuk sementara adalah Siyoon, Sheon, Tsuki, Moon Sua, Haram, dan Suhyeon.
Sementara itu, waktu kepulangan Haruna ke aktivitas grup belum ditentukan dan akan diumumkan setelah perkembangan pemulihannya dievaluasi lebih lanjut.
Kabar ini membuat perhatian penggemar tertuju pada kondisi Haruna. Meski tidak memberikan rincian mengenai masalah kesehatan yang dialami sang idol, MYSTIC STORY menegaskan bahwa keputusan hiatus diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan Haruna untuk beristirahat.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sang artis akan diberi ruang untuk memprioritaskan pemulihan tanpa tekanan jadwal.
Haruna merupakan salah satu member Billlie yang telah aktif bersama grup sejak debut pada 2021. Dalam perjalanan kariernya, idol asal Jepang tersebut dikenal sebagai bagian dari formasi Billlie yang memiliki warna musik dan konsep unik.
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Jawa Pos
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