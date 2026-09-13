Pencernaan Lebih Nyaman, Ini 5 Makanan yang Bisa Bantu Redakan Kembung dan Sembelit

ilustrasi makanan untuk kesehatan pencernaan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Perut terasa penuh, begah, atau sulit buang air besar (BAB) merupakan keluhan pencernaan yang cukup umum. Kondisi tersebut dapat membuat tubuh terasa tidak nyaman dan bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari.
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga kelancaran pencernaan adalah memperhatikan asupan makanan. Makanan yang mengandung serat dan cukup cairan dapat membantu menjaga konsistensi feses serta mendukung pergerakan saluran pencernaan.
Dilansir English Jagran, ada sejumlah makanan yang dapat menjadi pilihan untuk membantu mengurangi risiko sembelit sekaligus mendukung kesehatan sistem pencernaan.
Berikut lima di antaranya:
Biji chia merupakan salah satu bahan makanan yang kaya akan serat. Ketika dikonsumsi bersama cukup cairan, serat tersebut dapat membantu menambah volume feses sehingga lebih mudah dikeluarkan.
Menambahkan chia seed ke dalam makanan, misalnya oatmeal atau yoghurt, dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk meningkatkan asupan serat harian.
Namun, konsumsi serat sebaiknya dilakukan secara bertahap dan diimbangi dengan minum yang cukup agar tidak justru memperparah rasa kembung.
Jahe telah lama digunakan sebagai bahan alami untuk membantu mengatasi berbagai keluhan pencernaan.
Sifat anti-inflamasi dan kemampuannya mendukung pergerakan saluran cerna membuat jahe kerap dikaitkan dengan berkurangnya rasa tidak nyaman, termasuk sensasi begah.
Jahe dapat dikonsumsi sebagai campuran makanan maupun minuman hangat. Meski demikian, efeknya terhadap setiap orang bisa berbeda.
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Jawa Pos
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