Sering Dikonsumsi Pagi Hari, 5 Makanan Ini Ternyata Perlu Dibatasi

ilustrasi orang yang sarapan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Sarapan menjadi salah satu waktu makan yang penting untuk mengawali aktivitas setelah tubuh tidak mendapatkan asupan selama tidur.
Menu yang dipilih pada pagi hari dapat memengaruhi rasa kenyang, energi, serta kestabilan gula darah hingga beberapa jam berikutnya. Karena itu, bukan hanya soal makan atau tidak makan, tetapi juga penting memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi.
Sebagian menu yang populer untuk sarapan ternyata kurang ideal jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jumlah berlebihan. Beberapa di antaranya tinggi gula, rendah serat, atau mengandung cukup banyak natrium.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima jenis makanan yang sebaiknya dibatasi atau dipertimbangkan kembali sebagai menu sarapan.
Buah seperti jeruk, lemon, dan jenis citrus lainnya memang kaya vitamin serta berbagai zat gizi. Namun, bagi sebagian orang yang memiliki lambung sensitif, makanan yang bersifat asam dapat menimbulkan rasa tidak nyaman ketika dikonsumsi saat perut kosong.
Keluhan yang mungkin muncul antara lain sensasi perih, mulas, atau asam lambung yang terasa naik.
Bukan berarti buah citrus harus sepenuhnya dihindari. Jika tubuh dapat menerimanya dengan baik, buah tersebut tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat. Namun, bagi mereka yang mudah mengalami gangguan lambung, sebaiknya tidak mengonsumsinya dalam keadaan perut benar-benar kosong.
Roti tawar putih sering menjadi pilihan praktis karena mudah disiapkan dan dapat dipadukan dengan berbagai isian.
Sayangnya, roti yang dibuat dari tepung terigu olahan umumnya memiliki kandungan serat yang lebih rendah dibandingkan roti berbahan biji-bijian utuh.
Jika dikonsumsi sendirian, roti putih juga cenderung kurang memberikan rasa kenyang yang tahan lama.
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