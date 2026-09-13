Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 14 September 2026 | 03.02 WIB

Otak Sehat Dimulai dari Piring, Ini 8 Kombinasi Makanan yang Layak Dicoba

ilustrasi makanan sehat untuk otak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi makanan sehat untuk otak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Makanan yang dikonsumsi sehari-hari tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan tubuh, tetapi juga dapat menunjang fungsi otak.

Sejumlah bahan makanan memiliki kandungan nutrisi yang saling melengkapi ketika dikonsumsi secara bersamaan. Kombinasi tersebut dapat membantu tubuh menyerap nutrisi tertentu dengan lebih baik sekaligus memberikan asupan yang dibutuhkan otak.

Lemak sehat, antioksidan, vitamin, mineral, hingga senyawa alami tertentu berperan dalam menjaga fungsi sel saraf dan mendukung kemampuan kognitif.

Karena itu, memilih perpaduan makanan yang tepat dapat menjadi salah satu bagian dari pola makan seimbang untuk membantu menjaga kesehatan otak.

Dilansir dari NDTV, berikut delapan kombinasi makanan yang dapat menjadi pilihan untuk mendukung kesehatan otak.

1. Kenari dan blueberry

Kenari dikenal sebagai salah satu sumber nabati yang mengandung asam lemak omega-3. Nutrisi tersebut berperan dalam menjaga struktur sel sekaligus mendukung komunikasi antarsel saraf.

Sementara itu, blueberry kaya akan antosianin dan berbagai antioksidan. Kandungan tersebut membantu melindungi sel dari paparan stres oksidatif.

Menggabungkan kenari dengan blueberry dapat menjadi pilihan camilan bernutrisi yang menyediakan lemak sehat sekaligus senyawa antioksidan.

2. Bayam dan buah kaya vitamin C

Bayam mengandung sejumlah nutrisi penting seperti folat, vitamin K, dan zat besi yang mendukung berbagai fungsi tubuh, termasuk sistem saraf.

Agar penyerapan zat besi dari sumber nabati lebih optimal, bayam dapat dikonsumsi bersama makanan yang mengandung vitamin C. Jeruk, lemon, atau stroberi dapat menjadi pilihan pendamping.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tak Banyak Bicara, 4 Zodiak Ini Justru Dikenal Punya Otak yang Brilian - Image
Zodiak

Tak Banyak Bicara, 4 Zodiak Ini Justru Dikenal Punya Otak yang Brilian

Sabtu, 12 September 2026 | 21.47 WIB

Titik Balik Kesehatan Otak: Mengapa Imun Otak Bermetamorfosis di Usia Paruh Baya? - Image
Kesehatan

Titik Balik Kesehatan Otak: Mengapa Imun Otak Bermetamorfosis di Usia Paruh Baya?

Jumat, 11 September 2026 | 21.32 WIB

5 Cara Mengoptimalkan Otak Anda di Dunia yang Didominasi AI Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

5 Cara Mengoptimalkan Otak Anda di Dunia yang Didominasi AI Menurut Psikologi

Kamis, 10 September 2026 | 16.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore