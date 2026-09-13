Otak Sehat Dimulai dari Piring, Ini 8 Kombinasi Makanan yang Layak Dicoba

JawaPos.com – Makanan yang dikonsumsi sehari-hari tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan tubuh, tetapi juga dapat menunjang fungsi otak.

Sejumlah bahan makanan memiliki kandungan nutrisi yang saling melengkapi ketika dikonsumsi secara bersamaan. Kombinasi tersebut dapat membantu tubuh menyerap nutrisi tertentu dengan lebih baik sekaligus memberikan asupan yang dibutuhkan otak.

Lemak sehat, antioksidan, vitamin, mineral, hingga senyawa alami tertentu berperan dalam menjaga fungsi sel saraf dan mendukung kemampuan kognitif.

Karena itu, memilih perpaduan makanan yang tepat dapat menjadi salah satu bagian dari pola makan seimbang untuk membantu menjaga kesehatan otak.

Dilansir dari NDTV, berikut delapan kombinasi makanan yang dapat menjadi pilihan untuk mendukung kesehatan otak.

1. Kenari dan blueberry Kenari dikenal sebagai salah satu sumber nabati yang mengandung asam lemak omega-3. Nutrisi tersebut berperan dalam menjaga struktur sel sekaligus mendukung komunikasi antarsel saraf.

Sementara itu, blueberry kaya akan antosianin dan berbagai antioksidan. Kandungan tersebut membantu melindungi sel dari paparan stres oksidatif.

Menggabungkan kenari dengan blueberry dapat menjadi pilihan camilan bernutrisi yang menyediakan lemak sehat sekaligus senyawa antioksidan.

2. Bayam dan buah kaya vitamin C Bayam mengandung sejumlah nutrisi penting seperti folat, vitamin K, dan zat besi yang mendukung berbagai fungsi tubuh, termasuk sistem saraf.