Tak Perlu Panik, Ini 4 Cara Alami Membantu Meredakan Nyeri Haid

JawaPos.com – Menstruasi merupakan bagian alami dari siklus tubuh perempuan, tetapi proses ini terkadang disertai berbagai keluhan yang cukup mengganggu. Salah satu masalah yang paling sering dialami adalah nyeri haid atau kram menstruasi.

Rasa tidak nyaman saat menstruasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kram pada perut bagian bawah, perut terasa kembung, tubuh mudah lelah, hingga perubahan suasana hati. Bagi sebagian perempuan, keluhan tersebut bahkan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

Meski nyeri haid merupakan kondisi yang umum terjadi, ada beberapa langkah sederhana yang dapat membantu tubuh terasa lebih nyaman. Perawatan alami tertentu dapat menjadi pilihan untuk membantu mengurangi rasa sakit tanpa selalu bergantung pada obat-obatan.

Mulai dari perubahan kebiasaan sederhana hingga perawatan mandiri di rumah, beberapa cara berikut dapat dicoba untuk membantu meredakan gejala menstruasi. Namun, apabila nyeri terasa sangat berat atau mengganggu aktivitas secara terus-menerus, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga medis.

Dilansir dari English Jagran, berikut empat cara sederhana dan alami yang dapat membantu mengatasi nyeri haid.

1. Pijat

Banyak perempuan tidak menyadari hal ini, tetapi memijat perut dapat meredakan kram menstruasi dan memberikan relaksasi.

Pijatan lembut merangsang aliran darah dan mengurangi ketegangan otot sehingga membuat Anda merasa lebih baik.

2. Teh herbal