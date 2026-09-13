Ingin Memulai Hari Lebih Sehat? Lakukan 7 Perilaku Ini Menurut Psikologi

seseorang yang meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. (Magnific)

JawaPos.com - Cara seseorang memulai pagi sering kali menentukan bagaimana ia menjalani beberapa jam berikutnya. Bukan berarti satu pagi yang buruk akan membuat seluruh hari menjadi buruk, tetapi kondisi psikologis dan fisik pada awal hari dapat memengaruhi suasana hati, kemampuan berkonsentrasi, tingkat energi, serta cara seseorang menghadapi tekanan.



Psikologi tidak mengatakan bahwa kita harus memiliki rutinitas pagi yang sempurna. Justru sebaliknya, kebiasaan yang terlalu rumit dapat membuat seseorang merasa terbebani. Yang lebih penting adalah membangun beberapa perilaku sederhana yang membantu tubuh dan pikiran beralih dari kondisi istirahat menuju keadaan yang lebih siap menghadapi aktivitas.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (12/9), jika Anda ingin memulai hari dengan cara yang lebih sehat dan mendukung kesejahteraan psikologis, tujuh perilaku berikut dapat menjadi pilihan.



1. Jangan Langsung Membiarkan Ponsel Mengambil Alih Pagi Anda



Salah satu kebiasaan yang sering terjadi setelah membuka mata adalah langsung mengambil ponsel.



Memeriksa pesan, media sosial, berita, email, atau notifikasi mungkin terlihat seperti aktivitas kecil. Namun, secara psikologis, kebiasaan tersebut dapat membuat perhatian kita langsung berpindah dari kondisi internal menuju berbagai rangsangan eksternal.



Dalam hitungan menit, pikiran yang sebelumnya masih tenang sudah dipenuhi berbagai informasi: pesan yang belum dibalas, pekerjaan yang menunggu, berita negatif, kehidupan orang lain di media sosial, hingga berbagai tuntutan yang sebenarnya belum perlu dipikirkan.



Masalahnya bukan semata-mata pada ponsel. Masalahnya adalah siapa yang menentukan fokus Anda pada awal hari.



Jika hal pertama yang Anda lakukan adalah membuka media sosial, Anda menyerahkan sebagian kendali atas perhatian kepada algoritma dan notifikasi. Sebaliknya, jika Anda memberikan beberapa menit pertama untuk diri sendiri, Anda memiliki kesempatan untuk menentukan arah hari sebelum berbagai tuntutan masuk.



Apa yang bisa dilakukan?



Tidak harus langsung menerapkan aturan ekstrem seperti tidak menyentuh ponsel selama satu jam.



Cobalah membuat jeda sederhana:



Bangun dan duduk sebentar.

Minum air.

Membuka tirai atau jendela.

Pergi ke kamar mandi.

Merapikan tempat tidur.

Melakukan peregangan ringan.

Memikirkan tiga hal yang perlu dilakukan hari itu.

Baru kemudian memeriksa ponsel.



Tujuannya bukan untuk membenci teknologi, tetapi untuk menghindari reaktivitas.



Ada perbedaan psikologis antara memulai hari dengan pertanyaan, "Apa yang terjadi di dunia?" dan memulainya dengan pertanyaan, "Apa yang penting bagi saya hari ini?"



Kebiasaan kecil ini dapat membantu Anda memulai hari dengan lebih sadar.



2. Dapatkan Cahaya Pagi dan Bergeraklah



Setelah bangun, tubuh perlu mendapatkan sinyal bahwa hari telah dimulai.



Salah satu cara sederhana adalah mendapatkan paparan cahaya pagi. Cahaya merupakan salah satu faktor penting yang membantu mengatur ritme sirkadian, yaitu sistem biologis yang membantu tubuh mengatur siklus tidur dan bangun.



Karena itu, jika memungkinkan, keluarlah sebentar pada pagi hari. Anda tidak harus melakukan olahraga berat. Berjalan kaki selama beberapa menit, menyiram tanaman, atau sekadar berada di luar rumah dapat menjadi awal yang baik.



Lebih bagus lagi jika aktivitas tersebut digabungkan dengan gerakan fisik.



Misalnya:



Bangun → minum air → keluar rumah → berjalan 10–20 menit.



Aktivitas fisik memiliki hubungan yang kuat dengan kesehatan mental. Olahraga dapat membantu memperbaiki suasana hati, mengurangi ketegangan, dan mendukung fungsi kognitif.



Yang sering menjadi kesalahan adalah menganggap olahraga pagi harus berat agar bermanfaat.



Tidak demikian.



Jika Anda tidak terbiasa berolahraga, berjalan kaki secara rutin jauh lebih realistis daripada membuat target olahraga ekstrem selama beberapa hari kemudian berhenti.



Dalam psikologi perilaku, konsistensi sering kali lebih penting daripada intensitas sesaat.



Jangan mencari rutinitas yang terlihat hebat



Anda tidak perlu bangun pukul 04.00, berlari 10 kilometer, melakukan meditasi 45 menit, kemudian membaca 50 halaman buku agar pagi Anda dianggap produktif.



Rutinitas yang baik adalah rutinitas yang bisa dipertahankan.



Bahkan 10 menit berjalan kaki dapat menjadi langkah awal yang jauh lebih masuk akal daripada memaksakan kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehidupan Anda.



3. Luangkan Beberapa Menit untuk Menenangkan Pikiran



Pagi hari memberikan kesempatan untuk menciptakan jeda mental sebelum berbagai tuntutan dimulai.



Salah satu perilaku yang dapat dicoba adalah latihan perhatian penuh atau mindfulness.



Mindfulness pada dasarnya berarti memberikan perhatian pada pengalaman saat ini dengan kesadaran, tanpa terlalu cepat menghakimi atau terbawa oleh pikiran.



Anda tidak harus melakukan meditasi dalam waktu lama.



Cobalah selama lima menit.



Duduk dengan nyaman. Tarik napas secara alami. Perhatikan sensasi ketika udara masuk dan keluar. Ketika pikiran mulai mengembara, tidak perlu marah kepada diri sendiri. Cukup sadari bahwa pikiran sedang mengembara dan kembalikan perhatian kepada napas.



Sesederhana itu.



Tujuan latihan ini bukan membuat pikiran kosong.



Pikiran manusia memang akan menghasilkan berbagai pikiran.



Tujuannya adalah belajar bahwa kita tidak harus mengikuti setiap pikiran yang muncul.



Misalnya, ketika bangun Anda langsung berpikir:



"Hari ini pasti melelahkan."



Alih-alih langsung mempercayainya, Anda bisa menyadari:



"Saya sedang memiliki pikiran bahwa hari ini akan melelahkan."



Perbedaannya tampak kecil, tetapi secara psikologis penting.



Anda mulai mengambil jarak dari pikiran tersebut.



Dengan latihan, seseorang dapat menjadi lebih mampu mengamati pikiran dan emosi tanpa selalu bereaksi secara otomatis.



Alternatif jika tidak suka meditasi



Mindfulness tidak harus dilakukan dengan duduk diam.



Anda juga bisa:



menikmati kopi atau teh tanpa membuka ponsel;

berjalan sambil memperhatikan lingkungan;

mandi dengan penuh perhatian;

melakukan peregangan sambil memperhatikan sensasi tubuh;

menarik napas perlahan selama beberapa menit.



Intinya adalah memberikan sebagian waktu pagi kepada kesadaran, bukan sekadar menjalankan aktivitas secara otomatis.



4. Tentukan Satu atau Dua Hal yang Benar-Benar Penting Hari Ini



Banyak orang memulai pagi dengan daftar tugas yang panjang.



Masalahnya, daftar yang terlalu panjang terkadang justru membuat otak merasa kewalahan.



Daripada bertanya:



"Bagaimana saya menyelesaikan semuanya hari ini?"



cobalah bertanya:



"Apa satu hal yang paling penting untuk saya selesaikan hari ini?"



Ini berkaitan dengan kemampuan mengarahkan perhatian dan mengelola prioritas.



Manusia memiliki sumber daya perhatian yang terbatas. Ketika terlalu banyak hal dianggap penting pada saat yang sama, kita dapat mengalami kesulitan menentukan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu.



Karena itu, pada pagi hari, pilih satu tugas utama.



Contohnya:



"Hari ini saya harus menyelesaikan laporan sebelum makan siang."



Atau:



"Hari ini saya akan menyelesaikan satu bagian dari proyek yang sudah lama tertunda."



Setelah tugas utama ditentukan, Anda bisa menambahkan dua atau tiga tugas kecil.



Jangan membuat daftar 20 hal jika sebenarnya hanya lima yang realistis dilakukan.



Mengapa ini membantu?



Ada kepuasan psikologis ketika seseorang menyelesaikan sesuatu yang dianggap penting.



Sebaliknya, sepanjang hari mengejar banyak hal tanpa mengetahui mana yang paling penting dapat membuat seseorang merasa sibuk tetapi tidak benar-benar mengalami kemajuan.



Memulai pagi dengan prioritas yang jelas membantu menciptakan arah, bukan sekadar kesibukan.



5. Praktikkan Rasa Syukur, Tetapi Jangan Memaksakan Positivitas



Rasa syukur sering dibicarakan dalam psikologi positif karena dapat membantu seseorang mengarahkan perhatian kepada hal-hal yang masih berjalan baik dalam hidupnya.



Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan.



Bersyukur bukan berarti berpura-pura bahwa semua masalah tidak ada.



Anda tetap boleh merasa sedih, kecewa, lelah, marah, atau cemas meskipun memiliki banyak hal yang patut disyukuri.



Karena itu, daripada memaksakan afirmasi seperti:



"Saya bahagia. Semua sempurna."



Anda bisa menggunakan pendekatan yang lebih realistis.



Setiap pagi, pikirkan satu sampai tiga hal yang Anda hargai.



Misalnya:



"Saya bersyukur masih memiliki waktu untuk memperbaiki keadaan."

"Saya menghargai orang yang mendukung saya."

"Saya bersyukur tubuh saya masih memberi kesempatan untuk menjalani hari."

"Saya senang pagi ini bisa menikmati sarapan dengan tenang."



Hal-hal tersebut tidak harus besar.



Bahkan sesuatu yang sederhana bisa digunakan.



Secangkir kopi.



Udara pagi.



Percakapan dengan seseorang.



Kesempatan bekerja.



Waktu bersama keluarga.



Atau sekadar kesempatan untuk memulai lagi.



Mengapa hal sederhana dapat berarti?



Perhatian manusia mudah tertarik pada masalah.



Ini merupakan bagian dari cara sistem psikologis kita mendeteksi ancaman dan hal-hal yang membutuhkan perhatian.



Latihan rasa syukur dapat menjadi salah satu cara untuk secara sengaja mengarahkan sebagian perhatian kepada pengalaman positif yang sering terabaikan.



Bukan untuk menghilangkan masalah, melainkan untuk menciptakan perspektif yang lebih seimbang.



6. Sarapan dan Penuhi Kebutuhan Dasar Tubuh dengan Bijak



Kesehatan mental dan kesehatan fisik tidak dapat sepenuhnya dipisahkan.



Pagi hari adalah waktu yang tepat untuk memperhatikan kebutuhan dasar tubuh: makanan, cairan, gerakan, dan istirahat yang cukup.



Namun, tidak semua orang memiliki kebutuhan sarapan yang sama. Ada orang yang merasa lebih nyaman makan setelah bangun, sementara yang lain tidak langsung merasa lapar.



Jadi, tidak perlu menganggap sarapan sebagai aturan mutlak yang harus dilakukan dengan cara yang sama oleh semua orang.



Yang lebih penting adalah memperhatikan pola makan secara keseluruhan dan memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang memadai.



Jika Anda sarapan, pilih makanan yang membantu memberikan energi dan rasa kenyang, misalnya kombinasi sumber protein, serat, karbohidrat, serta buah atau sayuran sesuai kebutuhan.



Contohnya:



telur dan roti gandum;

oatmeal dengan buah dan sumber protein;

nasi dengan lauk berprotein dan sayuran;

yogurt dengan buah dan kacang;

atau pilihan makanan lokal yang seimbang.



Jangan terjebak pada gagasan bahwa kesehatan selalu harus terlihat seperti makanan mahal atau menu yang sedang tren.



Makanan sederhana yang sesuai kebutuhan tubuh dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang jauh lebih penting.



Perhatikan juga hidrasi



Setelah tidur beberapa jam, minum air dapat menjadi kebiasaan sederhana untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh.



Sekali lagi, tidak perlu mengikuti klaim ekstrem seperti harus minum jumlah tertentu dalam beberapa menit setelah bangun agar tubuh "detoks".



Tubuh sudah memiliki sistem biologis untuk mengatur dan membuang berbagai zat sisa.



Fokuslah pada hal yang lebih sederhana: cukupi kebutuhan cairan sepanjang hari.



7. Berikan Diri Anda Satu Aktivitas yang Membuat Hari Terasa Bermakna



Ini mungkin merupakan bagian yang sering dilupakan.



Kesejahteraan bukan hanya tentang menjadi produktif.



Jika seluruh rutinitas pagi hanya berisi:



bangun → bekerja → mengejar target → bekerja lagi,



hidup dapat terasa seperti rangkaian kewajiban.



Karena itu, cobalah memberikan sedikit ruang untuk aktivitas yang memiliki makna pribadi.



Tidak harus lama.



Lima belas menit pun cukup.



Anda bisa:



membaca beberapa halaman buku;

menulis jurnal;

berdoa atau melakukan refleksi spiritual;

mendengarkan musik;

merawat tanaman;

berbicara dengan pasangan atau keluarga;

berjalan santai;

menulis ide;

menggambar;

belajar sesuatu;

atau sekadar menikmati pagi tanpa terburu-buru.



Aktivitas seperti ini mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak hanya terdiri dari kewajiban.



Dalam perspektif psikologi, kesejahteraan tidak sekadar berarti tidak mengalami stres atau masalah. Ada juga aspek seperti hubungan sosial, rasa memiliki tujuan, pengalaman positif, dan perasaan bahwa hidup memiliki makna.



Karena itu, pagi yang baik tidak harus menjadi pagi yang sangat produktif.



Terkadang pagi yang baik adalah pagi yang membuat Anda merasa:



"Saya senang menjalani hidup saya."



Jangan Berusaha Melakukan Ketujuhnya Sekaligus



Ada jebakan yang sering terjadi ketika seseorang membaca daftar kebiasaan sehat.



Ia merasa bersemangat, lalu membuat rutinitas pagi yang terlalu ambisius:



04.30 bangun.



04.35 minum air.



04.40 meditasi.



05.00 olahraga.



05.45 mandi.



06.00 membaca.



06.30 jurnal.



06.45 sarapan sehat.



07.00 mulai bekerja.



Selama dua atau tiga hari mungkin terasa menyenangkan.



Kemudian kehidupan nyata datang.



Bangun terlambat.



Pekerjaan menumpuk.



Tubuh lelah.



Hujan turun.



Anak membutuhkan perhatian.



Ada urusan keluarga.



Akhirnya rutinitas gagal dan muncul perasaan bersalah.



Padahal masalahnya bukan Anda tidak disiplin.



Bisa jadi rutinitasnya memang terlalu sulit untuk dipertahankan.



Psikologi perilaku mengajarkan pentingnya membuat perubahan yang realistis.



Karena itu, mulailah dari satu atau dua perilaku.



Misalnya:



Minggu pertama



Bangun dan jangan membuka media sosial selama 20 menit pertama.



Minggu kedua



Tambahkan jalan kaki selama 10–15 menit.



Minggu ketiga



Tambahkan lima menit mindfulness atau refleksi.



Minggu keempat



Mulai menentukan satu prioritas utama setiap pagi.



Dengan cara tersebut, Anda tidak sedang membangun "rutinitas pagi sempurna".



Anda sedang membangun sistem kebiasaan yang realistis.



Rutinitas Pagi yang Sederhana Bisa Terlihat Seperti Ini



Jika ingin menggabungkan semuanya tanpa membuatnya rumit, Anda bisa mencoba contoh berikut:



Bangun tidur



↓



Minum air dan hindari ponsel selama beberapa menit.



↓



Buka jendela atau keluar mendapatkan cahaya pagi.



↓



Berjalan atau melakukan gerakan ringan selama 10–20 menit.



↓



Tarik napas dan lakukan mindfulness selama 3–5 menit.



↓



Pikirkan satu hal yang Anda syukuri.



↓



Tentukan satu prioritas utama hari ini.



↓



Sarapan atau makan ketika Anda membutuhkannya.



↓



Mulai aktivitas utama hari itu.



Rutinitas tersebut tidak membutuhkan peralatan mahal.



Tidak membutuhkan aplikasi khusus.



Tidak membutuhkan bangun pukul 04.00.



Dan yang paling penting, rutinitas tersebut dapat disesuaikan dengan kehidupan masing-masing.



Yang Terpenting Bukan Pagi yang Sempurna, tetapi Hari yang Lebih Sadar



Ada kecenderungan di era produktivitas modern untuk mengubah pagi menjadi perlombaan.



Siapa yang bangun paling pagi?



Siapa yang berolahraga paling lama?



Siapa yang membaca paling banyak?



Siapa yang menyelesaikan pekerjaan paling cepat?



Padahal kesehatan dan kesejahteraan tidak ditentukan oleh seberapa sempurna rutinitas seseorang.



Tujuan dari kebiasaan pagi bukan untuk membuat Anda merasa gagal ketika satu hari berjalan berantakan.



Tujuannya adalah memberi tubuh dan pikiran titik awal yang lebih baik.



Jika suatu pagi Anda bangun terlambat, tidak masalah.



Jika hari ini tidak sempat olahraga, bukan berarti semuanya gagal.



Jika Anda langsung membuka ponsel, Anda masih bisa mengubah arah satu jam berikutnya.



Jika suasana hati sedang buruk, Anda tidak perlu memaksakan diri untuk merasa bahagia.



Kebiasaan yang sehat bukan tentang kesempurnaan.



Ia tentang kemampuan untuk kembali.



Kembali bergerak.



Kembali beristirahat.



Kembali fokus.



Kembali menyadari apa yang penting.



Kembali merawat diri.



Dan mungkin, itulah salah satu cara paling realistis untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan dalam jangka panjang.



Kesimpulan



Jika Anda ingin memulai hari dengan cara yang lebih mendukung kesehatan fisik dan kesejahteraan psikologis, Anda tidak perlu mengubah seluruh kehidupan dalam satu malam.



Mulailah dengan tujuh perilaku sederhana:



Jangan langsung membiarkan ponsel mengambil alih perhatian Anda.

Dapatkan cahaya pagi dan lakukan sedikit aktivitas fisik.

Luangkan waktu untuk menenangkan dan mengamati pikiran.

Tentukan satu atau dua prioritas penting untuk hari itu.

Latih rasa syukur tanpa memaksakan diri untuk selalu positif.

Perhatikan kebutuhan dasar tubuh, termasuk makanan dan hidrasi.

Sisihkan waktu untuk sesuatu yang memberikan makna dan kesenangan.



Tidak semuanya harus dilakukan sekaligus.



Pilih satu yang paling mudah.



Lakukan secara konsisten.



Kemudian, ketika sudah terasa alami, tambahkan kebiasaan berikutnya.



Sebab pada akhirnya, pagi yang sehat bukan tentang memiliki rutinitas yang terlihat mengesankan.



