Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 9 September 2026 | 05.06 WIB

Tak Perlu Rumit, 5 Kebiasaan Ini Bisa Jadi Awal Program Diet Lebih Sehat

ilustrasi orang yang minum air putih. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang minum air putih. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Menurunkan berat badan membutuhkan proses yang konsisten. Tidak cukup hanya mengubah pola makan selama beberapa hari, upaya mendapatkan berat badan yang lebih sehat juga perlu dibarengi dengan aktivitas fisik dan kebiasaan sehari-hari yang mendukung.

Rutinitas pada pagi hari dapat menjadi salah satu cara untuk membangun pola hidup yang lebih teratur. Memulai hari dengan kebiasaan yang baik dapat membantu seseorang lebih sadar terhadap pilihan makanan, aktivitas, serta kondisi tubuhnya sepanjang hari.

Meski demikian, tidak ada satu kebiasaan pagi yang secara langsung menjamin berat badan turun. Penurunan berat badan tetap dipengaruhi oleh pola makan secara keseluruhan, aktivitas fisik, tidur, serta keseimbangan energi dalam jangka panjang.

Dilansir dari English Jagran, terdapat sejumlah kebiasaan yang dapat dilakukan sebelum pukul 09.00 untuk mendukung gaya hidup sehat dan program pengelolaan berat badan.

Berikut lima di antaranya:

1. Awali Pagi dengan Air Putih

Setelah tidur selama beberapa jam, tubuh membutuhkan asupan cairan. Karena itu, minum air putih setelah bangun tidur dapat menjadi kebiasaan sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidrasi.

Air putih juga dapat membantu seseorang mengenali perbedaan antara rasa lapar dan rasa haus. Bagi sebagian orang, minum sebelum makan juga dapat membantu memberikan rasa kenyang sehingga porsi makanan lebih mudah dikendalikan.

Tidak harus selalu air hangat. Yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh secara cukup sepanjang hari.

2. Pilih Sarapan yang Mengandung Protein

Sarapan dengan kandungan protein dapat menjadi pilihan untuk memulai aktivitas. Protein diketahui dapat membantu memberikan rasa kenyang sehingga seseorang tidak mudah merasa lapar dalam waktu singkat.

Beberapa pilihan makanan yang dapat dimasukkan ke dalam menu sarapan antara lain telur, yogurt, kacang-kacangan, atau makanan lain yang mengandung protein.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rahasia Wanita yang Tampak Awet Muda, Ternyata Ada pada 8 Kebiasaan Sebelum Tidur - Image
Lifestyle

Rahasia Wanita yang Tampak Awet Muda, Ternyata Ada pada 8 Kebiasaan Sebelum Tidur

Rabu, 9 September 2026 | 04.42 WIB

Sering Dilakukan Sehari-hari, 8 Kebiasaan Ini Ternyata Bisa Memancarkan Energi Negatif - Image
Kepribadian

Sering Dilakukan Sehari-hari, 8 Kebiasaan Ini Ternyata Bisa Memancarkan Energi Negatif

Rabu, 9 September 2026 | 04.35 WIB

8 Kebiasaan yang Akan Ditiru Anak Ketika Dibesarkan oleh Orang Tua yang Emosinya Sulit Diprediksi - Image
Lifestyle

8 Kebiasaan yang Akan Ditiru Anak Ketika Dibesarkan oleh Orang Tua yang Emosinya Sulit Diprediksi

Rabu, 9 September 2026 | 03.44 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium - Image
1

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

2

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

3

Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza

4

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

5

Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang

7

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!

10

Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore