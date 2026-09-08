Tak Perlu Rumit, 5 Kebiasaan Ini Bisa Jadi Awal Program Diet Lebih Sehat

ilustrasi orang yang minum air putih. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Menurunkan berat badan membutuhkan proses yang konsisten. Tidak cukup hanya mengubah pola makan selama beberapa hari, upaya mendapatkan berat badan yang lebih sehat juga perlu dibarengi dengan aktivitas fisik dan kebiasaan sehari-hari yang mendukung.
Rutinitas pada pagi hari dapat menjadi salah satu cara untuk membangun pola hidup yang lebih teratur. Memulai hari dengan kebiasaan yang baik dapat membantu seseorang lebih sadar terhadap pilihan makanan, aktivitas, serta kondisi tubuhnya sepanjang hari.
Meski demikian, tidak ada satu kebiasaan pagi yang secara langsung menjamin berat badan turun. Penurunan berat badan tetap dipengaruhi oleh pola makan secara keseluruhan, aktivitas fisik, tidur, serta keseimbangan energi dalam jangka panjang.
Dilansir dari English Jagran, terdapat sejumlah kebiasaan yang dapat dilakukan sebelum pukul 09.00 untuk mendukung gaya hidup sehat dan program pengelolaan berat badan.
Berikut lima di antaranya:
Setelah tidur selama beberapa jam, tubuh membutuhkan asupan cairan. Karena itu, minum air putih setelah bangun tidur dapat menjadi kebiasaan sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidrasi.
Air putih juga dapat membantu seseorang mengenali perbedaan antara rasa lapar dan rasa haus. Bagi sebagian orang, minum sebelum makan juga dapat membantu memberikan rasa kenyang sehingga porsi makanan lebih mudah dikendalikan.
Tidak harus selalu air hangat. Yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh secara cukup sepanjang hari.
Sarapan dengan kandungan protein dapat menjadi pilihan untuk memulai aktivitas. Protein diketahui dapat membantu memberikan rasa kenyang sehingga seseorang tidak mudah merasa lapar dalam waktu singkat.
Beberapa pilihan makanan yang dapat dimasukkan ke dalam menu sarapan antara lain telur, yogurt, kacang-kacangan, atau makanan lain yang mengandung protein.
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Jawa Pos
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