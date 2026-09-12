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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 12 September 2026 | 19.34 WIB

5 Zodiak yang Hobi Nge Gym, Aktif Berolahraga demi Tubuh Bugar dan Sehat

Ilustrasi seseorang yang sedang nge gym/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang sedang nge gym/Magnific

JawaPos.com - Gaya hidup sehat seolah tidak bisa lepas dari generasi saat ini.

Mulai dari pergi ke gym, yoga, pilates, lari, sampai hiking, olahraga seolah telah menjadi bagian dari passion mereka.

Seperti yang dilakukan oleh lima zodiak ini. Ada hari saat mereka sangat rutin berolahraga mulai dari pagi sampai malam hari.

Berdasarkan informasi dari laman .yourtango yang dikutip pada (10/9) berikut beberapa zodiak yang mendapat julukan si paling rajin berolahraga.  

Aries cenderung mencoba berbagai jenis olahraga mulai dari yoga,pilates, hiking, berenang,gym, sampai tenis.

Aries dikenal sangat kompetitif. Mereka tidak terlalu peduli apakah jenis olahraga yang dilakukan termasuk tradisional atau tidak. Yang terpenting aktivitas tersebut memiliki variasi dan mampu melatih tubuh mereka.

Leo sangat berkomitmen terhadap aktivitas olahraga. Mereka kerap melakukan aktivitas zumba sampai aerobik air.

Leo juga dapat mengubah pekerjaan rumah seperti mencuci piring menjadi sesi olahraga.kepribadian leo yang disiplin membuat mereka suka melakukan aktivitas olahraga daripada kegiatan lain. 

Scorpio selalu berusaha memecahkan rekor olahraganya sendiri. Mereka tipe orang yang melakukan olahraga untuk selalu menjadi sosok yang lebih baik daripada sebelumnya.

Mereka sering mengikuti kompetisi hanya untuk melawan diri mereka sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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